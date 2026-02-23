Comenzó el Chile Open 2026 y los chilenos debieron salir a la cancha, en la primera ronda Nicolás Jarry (155°) enfrentó al croata Dino Prizmic (120°) como el plato prinicipal de la primera jornada. El nacional llegaba nuevamente a una primera ronda de torneo con el peso de no ganar desde Wimbledon, eso ocurrió el 4 de julio del año pasado y sólo derrotas desde ahí.

El báltico también venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro la semana pasada, ante Francesco Passaro.

El resultado de Jarry vs Prizmic por el Chile Open 2026

El primer set tuvo a Jarry comenzando muy bien, con quiebre incluido. Pero en la tónica de los últimes meses, el nivel del chileno tuvo un bajón y propició la recuperación de su rival, así el croata se llevó el primer parcial por 6-3. El segundo parcial fue parejo y ambos sostuvieron su servicio hasta bien entrada la manga, pero en el duodécimo juego vino el quiebre de Jarry para llevarse el set por 7-5.

Pero la manga definitiva fue un monólogo del croata que con dos quiebres a su favor, selló su paso a la siguiente ronda y otra derrota en la primera fase para Nico Jarry. 6-3 / 7-5 / 6-2 fue el resultado a favor de Prizmic en 2 horas y 37 minutos de partido

¿Qué viene para Nico Jarry en el circuito ATP?

Desde la próxima semana parte el ATP Masters 1000 de Indian Wells y el chileno no está en ningún listado, no entra por ránking ni tampoco en la qualy. Por lo que podría esperar un Wild Card por parte de la organización, para el cuadro principal o la fase previa. También podría tomar un descanso en esta primera etapa del circuito para quedarse en casa y retomar en el Challenger de Santiago que parte el 8 de marzo.