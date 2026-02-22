Alejandro Tabilo (68°) mostró grandes señales en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, luego de una semana de ardua competencia, el torneo llegó a su último duelo que debió aplazarse por las semifinales, que no se desarrollaron este sábado. Eso permitió que Jano saliera a primera hora a superar al peruano Buse y luego Tomás Martín Etcheverry (51°) haría lo mismo ante Kopriva.

Salieron pasadas las 17:30 horas de Chile a jugar la final del ATP 500 de Río y por largos momentos, Tabilo fue superior al argentino. Pero increíblemente y cuand Etcheverry se veía extenuado en la cancha, le dio vuelta la final y consiguó su primer título.

Así perdió Alejandro Tabilo la final del ATP 500 de Río ante Etchevrry

En un primer set que fue rápido en su desarrollo, el chileno quebró en los primeros juegos y luego de eso pudo sostener su juego con el servicio y se quedó con la manga por 6-3. El segundo parcial tuvo otro quiebre de entrada para Jano, pero luego vino una recuperación del argentino que luchó por estirar el partido a un tercer set.

Así lo consiguió, pero en el tie break del segundo set que se lo llevó por 7-6 cuando se veía que el desgaste del argentino era mayor al del chileno. Sin embargo y en una presentación que cayó a lo peor de sus últimos duelos, Tabilo perdió el partido, incluso por momentos se vio que lo botó en los últimos games.

Finalmente Tabilo cayó de la peor manera posible y le dio a su rival el primer título de su carrera por 3-6, 7-6 y 6-4

Lo que viene para el Subcampeón del ATP 500 de Río en el Chile Open

Aunque hay margen para desistir de venir a Chile por el cansancio, Alejandro Tabilo tuvo un sorteo no tan agradable, ya que en San Carlos de Apoquindo deberá toparse de inmediato con un compatriota, Tomás Barrios lo espera en primera ronda del Abierto de Santiago en un duelo programado para el próximo martes 24 de febrero en un horario a determinar.