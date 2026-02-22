Alejandro Tabilo sigue agigantando su leyenda en la arcilla brasileña. Tras sobrevivir a la lluvia en cuartos de final y su semifinal reprogramada, la raqueta nacional volvió a mostrar su jerarquía para dar un paso trascendental.

En una sólida presentación bajo el calor de Río de Janeiro, el zurdo nacido en Toronto logró frenar a la gran revelación del certamen. Con esta victoria, el chileno aseguró su primera final en un torneo de categoría ATP 500.

Alejandro Tabilo derrotó a Ignacio Buse en la semifinal del ATP 500 de Río 2026

El duelo sudamericano de semifinales pintaba complejo. Al frente estaba el peruano Ignacio Buse (91° del ranking), quien llegaba con la moral a tope tras dar el gran batacazo del torneo eliminando al italiano Matteo Berrettini. Sin embargo, Tabilo (68°) dejó claro desde el primer minuto por qué era el favorito sobre el papel.

Mostrando un tenis profundo, variando ritmos y apoyado en un sólido primer servicio, el chileno controló las acciones de principio a fin en la pista central Guga Kuerten. “Jano” no le dio espacios al incaico para meterse en el partido y terminó cerrando el compromiso con un dos contundentes sets 6-3 y 6-3, en un poco más de una hora efectiva de juego.

La madurez tenística de Tabilo quedó en evidencia en los momentos clave de cada set, logrando los quiebres necesarios sin desesperarse ante los intentos de reacción de un Buse que se despidió del torneo firmando la mejor semana de su incipiente carrera profesional.

Alejandro Tabilo sai na frente na segunda semifinal! 6/3 contra Ignacio Buse na Quadra 1 🎾



Ao vivo: https://t.co/kkUXrxHmDo 👈#RioOpen pic.twitter.com/P4RB1BL2Hu — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2026

¿Cuándo y contra quién juega Alejandro Tabilo la final del ATP 500 de Río 2026?

Con este histórico triunfo, Tabilo no solo se asegura un millonario premio económico y un salto espectacular en el próximo ranking de la ATP (quedará rozando el Top 50), sino que también saca boleto para uno de los partidos más importante de su carrera deportiva.

La gran final del Rio Open 2026 se disputará hoy mismo, domingo 22 de febrero. El chileno saltará a la arcilla a partir de las 17:30 horas (hora de Chile), donde deberá medirse ante el británico Cameron Norrie, buscando coronar su semana perfecta con el anhelado título.