Chile tiene a su mejor tenista disputando la final más importante de su carrera. Alejandro Tabilo enfrenta este domingo al argentino Tomás Etcheverry por el título del ATP Río 2026. Revisa a qué hora juegan, qué canal transmite y todo lo que necesitas saber antes del gran duelo.

Tabilo lleva dos semanas reescribiendo su propio techo. El número uno del tenis chileno arrancó la gira sudamericana con semifinales en Buenos Aires y ahora está en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, el torneo más importante del continente. Frente a él estará Tomás Etcheverry, que lo venció justo la semana pasada en Buenos Aires y que llega impulsado por el hito de sus 100 victorias en el circuito. El choque es una postal perfecta: el orgullo chileno contra la revancha argentina, sobre la arcilla de la mítica Cancha Guga Kuerten.

📺 ¿Qué canal transmite la final del ATP Río 2026 EN VIVO?

La final entre Tabilo y Etcheverry no tendrá señal abierta. El partido se verá exclusivamente por plataformas de pago.

Las señales confirmadas son:

ESPN Premium (TV por cable)

(TV por cable) Disney+ Premium (streaming oficial)

(streaming oficial) Tennis TV (plataforma internacional del circuito ATP)



👉 Para ver la final online necesitas una suscripción activa a Disney+ Premium o tener contratado ESPN en tu operador de TV pago.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Etcheverry en la final?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 22 de febrero de 2026

⏰ 17:30 horas (Chile)

🏟️ Cancha Guga Kuerten — Jockey Club Brasileiro, Río de Janeiro, Brasil

🏆 Final – ATP 500 Río de Janeiro (Río Open) 2026

⚠️ El horario puede variar: la lluvia afectó la programación toda la semana en Río

📡 ¿Dónde ver la final del ATP Río EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:​

Disney+ Premium (streaming oficial para toda Sudamérica)

(streaming oficial para toda Sudamérica) Tennis TV (plataforma global del circuito ATP)



¿Qué gana Tabilo si se corona en el ATP Río 2026?

Si Tabilo levanta el trofeo este domingo, conseguirá el mayor logro de su carrera:

🏆 Primer título ATP 500 de su vida

de su vida 📈 Ascenso al puesto 35° del ranking mundial

del ranking mundial 💰 Premio de USD 461.835 (~$398 millones de pesos chilenos)

(~$398 millones de pesos chilenos) 🎯 500 puntos para el ranking ATP



📰 En resumen

Tabilo vs Etcheverry se juega el domingo 22 de febrero

se juega el Hora en Chile: 17:30 (sujeto a clima)

17:30 (sujeto a clima) Estadio: Cancha Guga Kuerten, Río de Janeiro

Cancha Guga Kuerten, Río de Janeiro Transmite: ESPN Premium / Disney+ Premium

Torneo: ATP 500 Río de Janeiro 2026