Nicolás Jarry (155° en el ranking mundial) es el primer chileno en salir a la cancha en el Chile Open 2026: el chileno enfrenta al croata Dino Prizmic (120°), quien viene de la qualy y busca avanzar a la segunda ronda del único torneo ATP que tiene nuestro país.

Jarry recibió un wild card y busca aprovecharlo para volver a la senda de las victorias, la que no encuentra desde julio de 2025 cuando llegó a octavos de final de Wimbledon. Después de eso registra ocho derrotas seguidas en primera ronda de cuadros principales y clasificaciones, por lo que no llega en un buen momento a la competencia en San Carlos de Apoquindo.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de Nicolás Jarry vs Dino Prizmic por el Chile Open?

El duelo de Nicolás Jarry vs Dino Prizmic, al igual que todo el Chile Open 2026, es transmitido de forma exclusiva en nuestro país por TNT Sports y su señal de streaming TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿A qué hora juega Nicolás Jarry vs Dino Prizmic en el Chile Open 2026?

Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prizmic por la primera ronda del Chile Open 2026. El duelo se llevará a cabo este lunes 23 de febrero a las 20:00 horas en la cancha central Jaime Fillol del Complejo de Tenis de San Carlos de Apoquindo.

Fecha: Lunes 23 de febrero

Hora: 20:00 horas

Estadio: Cancha central Jaime Fillol – San Carlos de Apoquindo

Venta de entradas para la primera jornada del Chile Open 2026

Aún quedan entradas para el duelo de Nicolás Jarry vs Dino Prizmic en el arranque del Chile Open 2026. Para comprar un boleto debes ingresar a la página web de Ticketmaster y van aproximadamente desde los 15.000 a los 60.000 pesos.