Después de perderse la Copa Davis por motivos familiares, Nicolás Jarry (111° ATP) está listo para regresar al circuito. El número dos de Chile buscará reencontrarse con su mejor nivel en el Challenger de Villena, en España, torneo que lo recibe como uno de los favoritos y que marcará su vuelta tras un mes fuera de competencia.

Este regreso promete ser clave en el cierre de año para Jarry que al igual que Alejandro Tabilo, quieren finalizar la temporada entre los 100 mejores jugadores del circuito

Villena Challenger 100 Order of play – Monday, September 29, 2025 pic.twitter.com/9iLnmuz6xR — Challenger Schedules (@SchedulesCHs) September 28, 2025

❓ ¿Dónde jugará Nicolás Jarry y contra quién será su debut?

El estreno de Nicolás Jarry será este lunes 29 de septiembre, no antes de las 11:00 horas de Chile, en la pista Carlos Alcaraz de Villena. El sorteo determinó que su rival será el alemán Tom Gentzsch (286° ATP), un jugador joven al que nunca ha enfrentado.

Este partido marcará el inicio de la participación del chileno en un certamen que reparte 100 puntos al campeón y que suele reunir a figuras emergentes del circuito.

📌 ¿Cuál fue el motivo de la ausencia de Jarry en el último mes?

El último partido oficial de Jarry fue en la primera ronda del US Open 2025, donde cayó rápidamente y luego decidió detener su calendario.

La razón fue especial: el nacimiento de su tercera hija, lo que lo llevó a restarse también de la Copa Davis, donde Chile enfrentó a Luxemburgo.

Con este regreso, Jarry espera recuperar confianza y ritmo competitivo para cerrar la temporada con buenas sensaciones y sumar puntos clave en el ranking.

🍼 Un regreso con sabor familiar y grandes desafíos

Más allá de lo deportivo, Jarry enfrenta este retorno con motivación extra en lo personal. La llegada de su hija lo mantiene con energías renovadas para encarar lo que resta del año. Además, el torneo de Villena es una buena oportunidad para demostrar que sigue siendo competitivo en el circuito, a la espera de regresar al top 100.

🎾Villena acoge la 8ª edición del Alicante Ferrero Challenger, que tendrá lugar del 28 de septiembre al 5 de octubre en las instalaciones de la Academia Ferrero. pic.twitter.com/y1OTKtpTBj — Ayuntamiento de Villena (@VillenaAyto) September 24, 2025

🔗 Puedes saber todas las novedades de los tenistas nacionales junto a Al Aire Libre.