Se esperaba que el chileno Nicolás Jarry (109° del ranking mundial) saltará a la cancha este martes en la primera ronda del ATP 250 de Almaty, donde iba a verse las caras con el tenista local Timofey Skatov (236°), sin embargo, nada de ello ocurrió.

Y es que mientras en Chile aún no amanecía en esta jornada, en Europa se conoció que Jarry se bajó sorpresivamente de su participación en este certamen en tierras kazajas, a solo horas de lo que iba a ser su debut en el torneo.

🤕 El amargo cierre de temporada que va teniendo Nicolás Jarry

A fines de septiembre pasado Jarry hacía su regreso a las canchas tras ausentarse de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo por motivos familiares, pero su vuelta al juego no fue cómo esperaba al irse eliminado en primera ronda del Challenger de Villena, en España.

Por esto, su estreno en Almaty parecía una buena chance para que el nieto de Jaime Fillol pudiese reencontrarse con una mejor versión en su tenis e ir dando pasos para acercarse al menos a volver al Top 100 del ranking, algo que con su baja del torneo kazajo no será posible al menos esta semana.

Jarry cedió su lugar en el cuadro principal de Almaty/ © Imago

🎾 ¿Por qué se bajó Jarry del ATP de Almaty?

Aunque no hay todavía algún comunicado oficial de parte del propio Jarry, algunos reportes señalan que su retiro antes de debutar en el ATP de Almaty se debió a molestias en su codo derecho, lo que impedía que pudiese ejecutar la mayoría de sus golpes de la mejor manera posible.

Así, el lugar del chileno en el torneo será ocupado por el australiano Rinky Hijikata, quien se alzó como lucky loser de la qualy.