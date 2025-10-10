Una buena noticia llega en medio de semanas irregulares para Nicolás Jarry. El número 107 del mundo fue confirmado directamente en el cuadro principal del ATP 250 de Almaty, evitando jugar la fase clasificatoria gracias a las bajas de dos rivales.

El torneo, que se disputará en Kazajistán, aparece como una oportunidad ideal para que el Príncipe recupere confianza luego de una seguidilla de derrotas en el circuito.

Almaty update:

OUT: Bu

IN: Jarry

Next: S. Mochizuki — Entry List Updates (@EntryLists) October 10, 2025

🎾 ¿Por qué Nicolás Jarry jugará directo en el ATP 250 de Almaty?

Según informó Entry List Updates, el chileno accedió directamente al cuadro principal debido a la renuncia del australiano Jordan Thompson y del chino Yunchaokete Bu, lo que liberó dos cupos en la lista final del torneo.

Con ello, Jarry evitará disputar la qualy y podrá enfocarse en su preparación de cara al debut, a la espera del sorteo que definirá su rival de primera ronda.

🔙 Una temporada con altibajos para el “Príncipe”

Aunque el nacimiento de su hija trajo alegría a su vida personal, en lo deportivo Nicolás Jarry no ha logrado estabilidad.

El chileno viene de caer en la primera ronda del Challenger de Villena el pasado 30 de septiembre, resultado que lo dejó con pocas victorias en la gira europea.

Su participación en Almaty será clave para intentar sumar puntos y confianza antes del cierre del año, donde buscará volver al Top 100 del ranking mundial.