Un durísimo regreso a las pistas fue el que tuvo este martes el chileno Nicolás Jarry (111° de la ATP), quien lamentó un tropezón casi 1 mes después que jugara su último partido.

Jarry, que no veía acción desde su temprano adiós del US Open en agosto pasado y luego ausentarse de la serie entre Chile y Luxemburgo por Copa Davis, se enredó con una bochornosa derrota en el Challenger de Villena, en España.

😪 La falta de ritmo le jugó en contra a Jarry en su regreso a la acción

Esta jornada, Nicolás Jarry fue eliminado en la primera ronda del Challenger de Villena por el alemán Tom Gentzsch (286°).

La sorpresiva derrota para el nieto de Jaime Fillol se dio en sets corridos, por parciales de 6-7 (4) y 3-6 en dos horas y 4 minutos de juego.

Jarry lamentó una rápida eliminación en Villena/ © Imago

🔜 ¿Qué viene para Nico Jarry tras Villena?

Tras este tropiezo en su regreso a las canchas, lo próximo que viene para Jarry será afrontar un desafío de mayor exigencia.

La Torre tendrá que jugar la qualy del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, a partir del próximo 13 de octubre.

🔗 Puedes saber más sobre Nicolás Jarry en Al Aire Libre.