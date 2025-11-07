Cristian Garín está a un paso de volver al Top 100 del ranking de la ATP: el chileno está en cuartos de final del Challenger de Lima 2, en Perú, y necesita una victoria para volver a meterse en la élite del tenis mundial, aunque depende de otro partido que ni siquiera se juega en tierras peruanas.

Al frente estará Gonzalo Bueno, tenista local, que es otro de los favoritos para quedarse con el torneo, por lo que la batalla no será nada de fácil, ya que además el público será un importante factor, dado que en los duelos anteriores de su jugador ha estado muy activo, casi en una atmósfera de Copa Davis.

🕐 ¿A qué hora juega Cristian Garín hoy?

Cristian Garín enfrenta a Gonzalo Bueno este viernes 7 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Chile. El compromiso es válido por los cuartos de final del Challenger de Lima 2.

Garin vuelve a la ronda de 8 mejores de este torneo tras 7 años. La última vez en 2018 estaba tratando también de meterse entre los 100 mejores del mundo por primera vez en su carrera, objetivo que le quedó corto, ya que llegó a ser 17°.

📺 ¿Dónde ver el partido de Cristian Garín EN VIVO y GRATIS?

Para ver el duelo de Cristian Garín vs Gonzalo Bueno no hay transmisión televisa. La única posibilidad es el streaming que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web (www.atptour.com) en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

📈 Garín puede llegar al Top 100 si le gana a Gonzalo Bueno

Cristian Garin tiene la gran posibilidad de volver al puesto 100 si es que derrota a Gonzalo Bueno en cuartos de final del Challenger de Lima 2 (está 105° en el ránking en vivo y si gana queda 100°).

😱 Novak Djokovic es importante para que Cristian Garin vuelva al top 100

Aunque suene increíble, Novak Djokovic es clave para que Cristian Garin sea top 100: la razón es que el serbio juega este viernes contra el alemán Yannick Hanfmann (103° en el en vivo) en semifinales del ATP 250 de Atenas.

Si Hanfmann le gana a Djokovic, vuelve también a instalarse entre los 100 mejores y hace correr la lista, por lo que dejaría a Garín sólo con opciones de llegar al puesto 101 con la posible victoria contra Gonzalo Bueno, mientras que si el germano pierde ante Nole, le deja la mesa servida a Gago.