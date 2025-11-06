Cristian Garin (104° en el ranking de la ATP) se impuso al ruso Ivan Gakhov (266°) y avanzó a cuartos de final del Challenger de Lima 2, en Perú, uno de sus últimos torneos de la temporada.

El chileno dio un nuevo paso para acercarse a su regreso al Top 100, sitial del que salió hace algunos años y al que espera volver esta semana en la capital peruana, tal como lo hizo en 2019 saliendo campeón en el mismo certamen.

💪 ¿Cómo fue la victoria de Cristian Garín vs Gakhov hoy en Lima?

Cristian Garin derrotó a Gakhov por parciales de 6-3 y 6-3, en una hora y 29 minutos de juego, demostrando que se encuentra en un muy buen momento tenístico.

El primer set tuvo dos quiebres a favor del chileno, los que inclinaron la balanza a su favor, mientras que en la segunda manga, el nacional sufrió un rompimiento en contra en el aranque, aunque recuperó y desniveló en los siguientes turnos de devolución, por lo que no pasó grandes zozobras.

📅 ¿Cuándo y a quién enfrenta Cristian Garín en cuartos de final del Challenger de Lima 2025?

Cristian Garin enfrentará en cuartos de final del Challenger de Lima 2 al ganador del duelo entre el peruano Gonzalo Bueno y el argentino Alex Barrena, a disputarse este jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas, aproximadamente.

Garin chocará contra su próximo rival este viernes en horario por confirmar. Para ver esye compromiso debes acceder al sitio web de la ATP e ingresar a la pestaña Challenger, donde se transmiten todos los partidos de esa categoría de forma gratuita.

🤔 ¿Cuántos puntos necesita Cristian Garin para volver al Top 100?

Cristian Garin se ubica en el puesto 105° del ranking en vivo, con 626 puntos. Para alcanzar el Top 100 necesita sumar 10 puntos, los que puede conseguir con solo una victoria más.

De todas maneras, hay varios tenistas que rondan el Top 100 y que siguen en competencia y se mantienen sumando puntos, por lo que irse a la segura sería ganar dos partidos más.

📲 Para conocer todas las infromaciones de Cristian Garin en su lucha por volver a instalarse entre los 100 mejores del mundo, debes seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.