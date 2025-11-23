Un gran debate se ha generado en las últimas semanas sobre la participación de los tenistas con sus equipos de Copa Davis, a propósito de la polémica entre Alejandro Tabilo y el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, debido a la duda que se planteó sobre la presencia de Tabilo en el equipo chileno al coincidir la fecha con una exhibición de UTS.

Sobre este tema se refirió Nicolás Jarry, pero no puntualmente de Tabilo, sino que de su propia postura sobre su compromiso con la Davis.

🧐 Nicolás Jarry y su postura con la Copa Davis

Nicolás Jarry conversó con nuestro sitio Al Aire Libre, aprovechando su presencia en una clínica de tenis como rostro del área Personal Bank de Itaú, y se mostró a favor de que cada tenista decida si participar o no en la Copa Davis, tal como lo ha planteado Alejandro Tabilo con sus decisiones.

“Siempre es libre de cada tenista, cada uno tiene sus sus valores, sus prioridades, y es libre de hacer lo que uno quiera”, señaló Jarry.

De todas formas, dio a conocer su postura: “para mí es súper importante jugarla. Ya han visto que la prioridad para mí sigue siendo primero la familia, sobre mi carrera, pero sigue siendo una prioridad jugar por Chile, y siempre voy a intentar jugarla, aunque esté enfermo, iré a apoyar, siempre y cuando creo que no me esté haciendo daño a mí mismo”.

📋 El análisis de Nicolás Jarry sobre el momento del tenis chileno

Además, Nicolás Jarry se refirió a los demás chilenos que han tenido un buen cierre de año: “Sacándome a mí, creo que Ale (Tabilo) ganó un ATP hace un par de meses, Cristian y Tomás están jugando bien, han sido años complicados”.

“El inicio de año fue complicado para todos, pero así es el tenis, y hay que aceptarlo, hay que tratar de ir mejorando, y uno nunca sabe cuándo cuándo te va ir bien o cuándo te puede tocar algún incidente. pero, dentro de eso, creo que ellos están contentos de cara a empezar esta pretemporada”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Chile la Copa Davis 2026?

Chile enfrenta a Serbia (que puede traer a Novak Djokovic) entre el 30 de enero y 1 de febrero de 2026 (se juega en dos días). La fecha exacta de la serie y los horarios se conocerán más cerca de la confrontación.

Esta serie es válida por la Ronda 1 de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.