El pasado jueves el tenista chileno Alejandro Tabilo (81º ranking ATP) fue anunciado sorpresivamente como participante del Ultimate Tennis Showdown (UTS), el cual se disputará a comienzos de la temporada 2026.

Sin embargo, esto provocó gran revuelo, puesto que el torneo de exhibición que cuenta con algunas reglas distintas a las del tenis convencional, coincide con la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

De esta forma, la raqueta número uno de Chile queda prácticamente descartada para participar junto al equipo comandado por Nicolás Massú en el certamen. Esta situación causó disgusto en la Federación, por lo que enviaron un potente mensaje a ‘Jano’.

😱 Indignación en la Federación de Tenis con Tabilo

Luego de conocerse la noticia, el encargado de alzar la voz fue el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, quien no ocultó su molestia por la decisión del tenista nacional.

“Estamos indignados con la decisión de Tabilo, en un momento en que Chile se jugará algo tan importante como la clasificación la Grupo Mundial. Él eligió ir a una simple exhibición, me parece inaceptable”, dijo el mandamás del tenis chileno.

“Cuando un jugador recibe el apoyo de la federación, lo mínimo que uno espera es compromiso, no solo cuando es conveniente. El compromiso verdadero se demuestra cuando Chile lo necesita y Chile necesita a todos sus tenistas”, agregó.

😮 Desde la Federación de Tenis recuerdan el otro episodio de Tabilo

Sin embargo, Sergio Elías no se quedó allí y recordó cuando Alejandro Tabilo se bajó de la pasada serie ante Luxemburgo, la cual se disputó en el Court Central del Estadio Nacional, para enfocarse en su carrera.

“Cuando privilegió el circuito sobre Copa Davis en septiembre, lo entendimos porque su carrera lo necesitaba. En esta ocasión no hay puntos, es una simple exhibición. Es una falta de respeto al equipo, sus compañeros y capitán, además de la camiseta”, lanzó.

“No es una decisión menor, es dar la espalda en un momento crítico. La camiseta de Chile merece otra actitud, otro nivel de responsabilidad y otra jerarquía”, concluyó Elías.

