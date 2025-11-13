Tras cerrar su 2025, este jueves el tenista chileno Alejandro Tabilo (81º ranking ATP) anunció su participación en un novedoso torneo a comienzos de la temporada 2026: el Ultimate Tennis Showdown (UTS).

El UTS es un circuito de exhibición, el cual cuenta con algunas reglas diferentes a las del tenis convencional y que se disputará en la ciudad de Guadalajara en México en febrero del próximo año.

Sin embargo, la decisión de ‘Jano’ no pasó desapercibida, puesto que con esto queda prácticamente descartado para la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 junto a Chile.

😮 La curiosa decisión de Tabilo que lo pone en duda para la Copa Davis

La raqueta número uno de Chile fue anunciado sorpresivamente como parte del Ultimate Tennis Showdown este jueves. “Los dejamos con un misterioso y poético apodo, Unagi, probablemente una primera pincelada del tenis que nos mostrará”, publicaron en los canales oficiales del torneo.

Lo llamativo es que el UTS se llevará a cabo en Guadalajara (México) entre el 5 y el 7 de febrero, coincidiendo con la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

De esta forma, Tabilo no estaría disponible para ser parte del equipo chileno comandado por Nicolás Massú, el cual espera por el sorteo para conocer a su rival en dicha instancia.

😨 No sería la primera vez que Tabilo se baja de Copa Davis

El anuncio de Alejandro Tabilo en el Ultimate Tennis Showdown captó rápidamente la atención de los fanáticos chilenos, puesto que no sería la primera vez que el nacional se ausente de la Copa Davis.

Sin ir más lejos, ‘Jano’ no estuvo presente en la última serie en la que nuestro país se impuso a Luxemburgo en el Curt Central del Estadio Nacional. En aquella oportunidad, explicó que necesitaba recuperar ritmo competitivo tras una rebelde lesión.

Por ello, decidió participar de la gira asiática del circuito y finalmente se terminó consagrando campeón del ATP 250 de Chengdú, China, solo días después de la Copa Davis.

