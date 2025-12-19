Chile vuelve a las Qualifiers de la Copa Davis en 2025: la escuadra capitaneada por Nicolás Massú enfrentará a Serbia, que tiene la incertidumbre de la posible participación de su gran estrella Novak Djokovic.

La serie se llevará a cabo en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional y las entradas ya están a la venta. Se espera un gran ambiente tomando en cuenta que, por el momento, está anunciada la participación de todos nuestros más importantes jugadores: Cristian Garín, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Nicolás Jarry.

🎟️ ¿Cuándo salen a la venta las entradas para Chile vs Serbia por la Copa Davis 2025?

Las entradas para la serie de Chile vs Serbia ya salieron a la venta este viernes 19 de diciembre al mediodía. Para acceder a ellas, debes ingresar a la página web de Punto Ticket (www.puntoticket.com), tal como dio a conocer la Federación de Tenis de Chile en sus canales oficiales.

💵 ¿Cuáles son los precios de las entradas para la final de la Copa Chile 2025?

Los precios van desde los 20.000 hasta los 100.000 pesos, dependiendo de las ubicaciones en el court central.

Galería Andes: $20.000

Galería Andes Sur: $30.000

Galería Andes Norte: $30.000

Galería Pacífico Sur: $30.000

Galería Pacífico Norte: $70.000

Tribuna Andes: $40.000

Tribuna Pacífico: $40.000

Codo Andes Sur: $50.000

Codo Andes Norte: $50.000

Codo Pacífico Sur: $50.000

Codo Pacífico Norte: $50.000

Platea Norte: $50.000

Preferencial Andes: $80.000

Tribuna Norte: $90.000

Presencial Pacífico: $100.000

🛒 ¿Cómo comprar las entradas para Chile vs Serbia por la Copa Davis?

Los tickets se comprarán exclusivamente en Puntoticket.com.

Una vez liberada la venta, el usuario podrá seleccionar sector, cantidad de entradas, método de pago y descargar el e-ticket.

Recomendaciones para hinchas:

Tener sesión iniciada antes de la apertura del sistema.

Revisar aforo y sectores asignados a cada hinchada.

Activar notificaciones o alertas del sitio para evitar quedarse sin cupos.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Serbia por Copa Davis 2025?

Chile recibe a Serbia entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero por las Qualifiers de la Copa Davis 2025.