Cristian Garin tuvo una semana brillante que terminó con el título en el Challenger de Montevideo, lo que le permite regresar al lugar que le pertenece. Con 726 puntos en el ranking ATP, el tenista ariqueño alcanzó el puesto 80 mundial y se aseguró superar la barrera del Top 100 tras meses de lucha contra lesiones y dudas sobre su nivel competitivo.

El logro es doblemente significativo: no solo recupera su estatus de élite global, sino que desplaza levemente a Alejandro Tabilo (81° con 721 puntos) como la mejor raqueta de Chile.

Más allá de la rivalidad interna, lo relevante es que Chile vuelve a contar con dos representantes simultáneamente en el Top 100 mundial.

🎾 Así quedaron los chilenos en el Ranking ATP

Chile cuenta con cinco tenistas posicionados entre los 300 mejores del mundo, liderados por la dupla Garin y Tabilo en el Top 85. La distribución de puntos muestra una concentración clara en los dos primeros lugares, con una caída significativa hacia las posiciones inferiores.

Ranking de chilenos en ATP:

80.- Cristian Garin, 726 puntos

81.- Alejandro Tabilo, 721 puntos

109.- Tomás Barrios, 585 puntos

121.- Nicolás Jarry, 501 puntos

300.- Matías Soto, 175 puntos

🇦🇺¿Cuáles son los chilenos clasificados para el Abierto de Australia?

Con Garin asegurado en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, Chile tendrá al menos un representante directo en el primer Grand Slam del año. Tabilo también debería clasificar directo, considerando su posición 81, mientras que Barrios y Jarry deberán disputar clasificatorias.

Proyección para Australia 2026:

Garín: Cuadro principal directo (confirmado)

Tabilo: Cuadro principal directo

Barrios: Qualy (alta probabilidad de pasar)

Jarry: Qualy (depende de su forma)

Soto: Sin opciones realistas de clasificar

🌍 Así quedó el Top Ten del Ranking ATP

El Top 10 mundial está liderado por Carlos Alcaraz con 12,050 puntos, seguido de cerca por Jannik Sinner con 11,500 puntos. La brecha entre estos dos y el resto del Top 10 es abismal, reflejando una nueva era del tenis mundial dominada por estos jóvenes talentos.

Top 10 ATP actualizado: