En una apretada semifinal entre chilenos, Cristian Garín dio cuenta de Tomás Barrios por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1, en más de dos horas de juego, con este resultado el chillanejo quedará en el puesto 109° del ATP, mientras que Gago sostendrá su posición en el número 92 del escalafón y con la chance de seguir avanzando.

La gran meta de ambos es regresar al Top 100 en el cierre de la temporada, así quedar automáticamente clasificado al Australian Open de 2026.

🎾 El resultado de Cristian Garín vs Tomás Barrios en el Challenger de Montevideo

Fue victoria trabajada de Garín sobre Barrios tras quebrar de entrada en el primer set y aún más, estirar la ventaja con otro quiebre. Sin embargo, Gago tuvo una remontada y logró recortar los números sobre el final de la manga, el chillanejo no dudó y cerró con su saque el 6-4.

El segundo set tuvo a ambos tenistas sosteniendo su servicio y tratando de quebrar, sin embargo fue sólo en los últimos juegos donde Garín logró doblegar a Barrios y quedarse con el segundo set también por 6 a 4.

El tercero fue una muestra de la fortaleza de Garín, que aprovechó el bajón de Barrios y le quebró el servicio de entrada, sacó una amplia ventaja que lo tuvó 3 a 0 y luego fue cimentando su paso a la final.

💯 Lo que le falta a barrios para ser top 100 y clasificar al Astralian Open

La derrota de Tomás Barrios implica tomar una difícil decisión, seguir en el circuito para sumar los puntos necesarios ó esperar la lista de bajas del Australian Open. A pesar de ganar dos Challengers de manera consecutiva, todavía no tiene la chance de entrar directo al Grand Slam Australiano.

🗓️ ¿Qué viene para Garín y Barrios en el circuito?

Por ahora, la decisión de seguir jugando está en cada jugador y sus equipos técnicos, quedan al menos tres semanas de competencia en el circuito Challenger con torneos en; Guayaquil, Florianópolis y Temuco. Pero tal como señaló Barrios tras ganar en Lima, “un buen resultado podría cerrar el calendario en Uruguay”.