El chileno Tomás Barrios ganó la final del Challenger de Lima, el chillanejo se impuso en un duelo que fue muy cerrado y que debió reolverse en el desempate, en ambas mangas, el chileno se mostró sólido con su juego y no cayó en los cambios de ritmo que intentó imponer su rival por el título

Enfrentó al brasileño Joao Reis da Silva, número 211 del ranking ATP, en una definición marcada por la tensión.

Tomás Barrios 🇨🇱 (122º) conquistó el séptimo trofeo challenger 🏆 en su carrera al coronarse en Lima 🇵🇪.



En una pareja final, Tomás superó a Joao Reis da Silva 🇧🇷 (211º) por 7-6 (5) y 7-6(3).



Es su tercer título del año y el segundo en un mes 👌.



El… pic.twitter.com/9fEXSNMXrR — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 9, 2025

🏆Tomás Barrios es el justo ganador del Challenger de Lima

Tomás Barrios mostró fortaleza mental para quedarse con un primer set muy disputado ante Joao Reis da Silva. El chileno, actual 117 del ranking ATP, ganó el primer parcial por 7-6 en el tiebreak y el libreto no cambió mucho en el segundo set, ya que también se fueron al desempate y nuevamente el chillanejo pudo mostrar su temple en las más de dos horas de juego.

Una victoria en esta final le entregaría 75 puntos ATP, suficientes para tocar la puerta del Top 100 y que puede abrirle las puertas a los cuadros principales de Grand Slams en 2026.

🔢 Lo que significa este título para Barrios

El triunfo en Lima le permitirá sumar importantes puntos para el ranking ATP y acercarse a la zona de clasificación directa para torneos mayores. Hasta antes del torneo, Barrios ocupaba el puesto 117, y con esta victoria quedaría entre los primeros 105 del mundo.

Este impulso puede ser clave para encarar el calendario 2026 con nuevas metas y evitar las rondas previas en los grandes campeonatos.