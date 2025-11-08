Tomás Barrios avanzó a la final del Challenger de Lima 2 (Perú), luego de vencer al colombiano Álvaro Guillén en otra gran presentación del chillanejo, quien va por su tercer título en esta temporada.

Había dudas sobre el desempeño que iba a tener Barrios, luego de haber jugado un partido de casi 4 horas y media de juego el viernes, el duelo más largo en la historia del circuito Challenger. No obstante, el físico respondió y el buen nivel se mantuvo, por lo que sacó adelante la victoria.

🤩 ¿Cómo fue la victoria de Tomás Barrios hoy en semifinales de Lima?

Tomás Barrios se impuso por parciales de 6-2 y 7-5 en 2 horas y 7 minutos de juego: el primer set fue muy cómodo pese a un quiebre en contra en el inicio. El chileno reaccionó y rompió tres veces el servicio de su rival.

En la segunda manga, hubo solo un quiebre y fue para Barrios: el chillanejo se quedó con el saque de su contrincante en el último game del partido y sacó pasajes para la final del certamen.

📅 ¿Cuándo y contra quién es la final de Tomás Barrios en Lima?

Tomás Barrios enfrentará al ganador del duelo entre el peruano Gonzalo Bueno (218°), quien fue verdugo de Cristian Garin (104°), y el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°).

Bueno y Reis Da Silva chocan este mismo sábado desde las 18:15 horas aproximadamente.

🤔 ¿Cómo les fue al resto de los chilenos en el Challenger de Lima 2025?

Cristian Garin llegó hasta los cuartos de final del Challenger de Lima 2. Cayó ante el peruano Gonzalo Bueno, en un compromiso de mucha emoción y que se definió en tres sets: 7-5, 2-6 y 6-4.

Gago desaprovechó la gran opción de retornar esta semana al Top 100 del ranking ATP, aunque tendrá la posibilidad durante lis próximos días en el Challenger de Montevideo, en Uruguay.

