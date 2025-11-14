Semifinal soñada para los chilenos: Cristian Garín y Tomás Barrios se medirán en la ronda de 4 mejores del Challenger de Montevideo (Uruguay), en un duelo en que pueden definir el número 2 de nuestro país.

Garín llegó a este duelo tras vencer con una gran remontada al paraguayo Daniel Vallejo, mientras que Barrios vivió otra gran batalla ante el español Carlos Taberner. Ambos duelos fueron a tres sets.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs Tomás Barrios en Montevideo?

Cristian Garín vs Tomás Barrios se medirán este sábado a las 19:00 horas aproximadamente (de Chile), ya que juegan en la segunda semifinal del Challenger de Montevideo (la primera comienza a las 17:00 horas).

Ambos chilenos protagonizarán el duelo estelar de la jornada, en la que se definirán los dos finalistas del torneo.

📺 ¿Dónde ver Cristian Garín vs Tomás Barrios EN VIVO y GRATIS?

Para ver el duelo de Cristian Garín vs Tomás Barrios no hay transmisión televisiva. Hay dos posibilidades de streaming: una de pago en Disney + y otra GRATIS de la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

*Se puede ver desde celular, tablet o computador.

📈 Garín ya lo hizo, pero ¿qué necesita Tomás Barrios para volver al Top 100?

Cristian Garín es el 99° en el ranking live, mientras que Tomás Barrios es el 109°. Si el chillanejo quiere volver también al Top 100 de la ATP necesita ganar este partido y después la final (contra Ignacio Buse o Ramón Burruchaga).

🎾 ¿Qué resultados necesitan Cristian Garín y Tomás para entrar al Australian Open?

Si bien todos los años es variable, el puesto promedio en el que un tenista ingresa directo a un Grand Slam es el 98°. En ese caso, ni Cristian Garín ni Tomás Barrios han conseguido el lugar para el cuadro principal del Australian Open.

Para ello Garín solo necesita ganar este duelo, mientras que Barrios nuevamente necesita dos victorias para asegurar su puesto.

De todas maneras, Gago está virtualmente clasificado, debido a que siempre las bajas son varias en los Grand Slams. Tomás Barrios sí o sí requiere sus dos triunfos para estar en una situación similar a la de su compatriota.