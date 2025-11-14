Cristian Garín lo hizo: por fin regresó al Top 100 del ranking ATP, luego de vencer en un partidazo al paraguayo Daniel Vallejo y clasificar a semifinales del Challenger de Montevideo, en Uruguay.

Gago se impuso por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3 y se metió en la ronda de 8 mejores del torneo, donde espera a Tomás Barrios si es que le gana al español Carlos Taberner en el último duelo de la jornada.

Con este resultado, Garín quedó en el puesto 99 del live ranking, volviendo a uno de los sitiales más importantes del tenis mundial, aunque todavía puede ir por más.