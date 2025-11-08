Cristian Garin (104° del ranking ATP) no pudo alcanzar esta semana el Top 100: cayó en un duelo muy ajustado ante el local Gonzalo Bueno (218°) por parciales de 7-5, 2-6 y 6-4, quedando fuera en cuartos de final del Challenger de Lima 2, en Perú.

Garin quedó 105° en el ranking en vivo y debe esperar hasta un próximo torneo para tratar de retornar a la élite del tenis mundial.

🎾 ¿Cómo fue la victoria de Cristian Garín vs Gonzalo Bueno hoy en Lima?

Cristian Garín estuvo más de dos horas en la cancha contra Gonzalo Bueno y el entusiasta público peruano, que en todo momento apoyó a su crédito local.

Garín tuvo casi ganado el primer set con un marcador de 5-3 y 0-15 a favor. No obstante, un par de errores no forzados le hicieron perder confianza y caer en un bache del que no salió en la manga inicial.

En el segundo parcial, Gago estuvo punto de quiebre abajo para quedar 1-3. Sin embargo, mostró categoría y remontó la historia, llevando todo a un complejo tercer set.

En la manga definitoria, Gago tuvo un rompimiento a su favor y por ende una buena ventaja de 3-1, pero los errores lo atormentaron nuevamente y terminó cediendo ante la presión del público, cerrando el duelo con un smash ancho y derrota en tierras peruanas, reclamando con gran molestia al árbitro tras el encuentro.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Garín?

Cristian Garín vuelve a la cancha la próxima semana, ya que está inscrito en el Challenger de Montevideo, en Uruguay, que está programado entre el 10 y 16 de noviembre, mientras que después pensará en su retorno a Chile para el Challenger de Temuco, la última semana de este mes.

Quien sí avanzó a semifinales fue el también chileno Tomás Barrios (122°), quien sacó adelante un duelo de más de 4 horas en cuartos de final y ahora enfrentará al colombiano Álvaro Guillén (213°).

📲 Todas las noticias de Cristian Garín y los tenistas chilenos las encuentras en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también podrás conocer las novedades del deporte nacional.