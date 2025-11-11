El margen es mínimo y la presión es total. Cristian Garín y Tomás Barrios llegaron a Montevideo con la claridad de que esta semana puede definir cómo iniciarán la temporada 2026. El Challenger de Uruguay, categoría 100 del circuito, entrega puntos vitales para acercarse al Top 100, la zona que da acceso directo al cuadro principal del Australian Open.

El corte para entrar al Grand Slam se realizará en la segunda semana de diciembre, cuando se publique la lista oficial de inscritos. Hoy, ambos chilenos están fuera. Para no depender de lesiones, wildcards o ranking protegido, necesitan sumar ahora, en Montevideo. Y el cuadro tiene condimento extra: si ganan sus partidos, podrían enfrentarse en semifinales.

🎾 ¿Cuál es el corte del Australian Open 2026 y por qué importa el puesto 98°?

El puesto 98 tiene dos puntos importantes para la clasificación a los Grand Slam, el primero es que da la clasificación automática al próximo certamen a disputar, para ello hay que aparecer dentro de ese puesto cuando salga la actualización del ránking ATP en la segunda semana de diciembre.

Además, el lugar 98° es el tope para los tenistas que juegan con ránking protegido, modelo que ayuda a los jugadores que por lesiones extensas podrían perder muchos puestos. Por lo tanto, el corte se basa en las cercanías del escalafón 98, sumado a las posibles bajas de otros tenistas con una ubicación superior.

🟡 ¿Qué resultados necesitan Garín y Barrios en Montevideo para entrar al Australian Open?

Cristián Garín (104°) tiene una oportunidad de oro para cerrar el 2025 con una buena racha. De avanzar a los cuartos de final del torneo volverá al Top 100 y quedará ahí del ansiado puesto 98°, pero si gana el Challenger de Montevideo dará un gran salto hasta el puesto 80° y con eso podrá irse de vacaciones con las dos misiones completadas.

Tomás Barrios (111°) viene un poco más de atrás, por lo que si alza el título como en Lima, llegará al lugar 96°. Una buena posición y el retorno al Top 100 de la ATP, pero con dos semanas de competencia, quizás no podría asegurar su lugar en el Australian Open 2026. En el horizonte aparecen los Challengers de Guayaquil ó Florianopolis (17 al 23 de noviembre) y Temuco (24 al 30 de noviembre).

⚡ ¿Pueden enfrentarse Cristian Garín y Tomás Barrios en semifinales?

Lamentablemente sí. Ambos jugadores están en la misma zona del cuadro, por lo que si tienen una buena racha de victorias en algún momento uno podría dejar sin pan ni pedazo al rival.

Ese partido tendría doble impacto:

El ganador quedaría cerca del Top 100

El perdedor complicaría su ingreso directo a Australia

Sería el duelo más importante entre chilenos en el año.

🌎 ¿Qué rivales directos compiten también en Montevideo?

Los chilenos deberán estar pendientes de otros partidos en Uruguay, hay un grupo competirá en Uruguay, Ignacio Buse (109°) de Perú que avanzó a segunda ronda tras superar a Skatov. El argentino Román Burruchaga (106°) que se medirá a su compratiota Federico Gómez este martes. Y el español Carlos Taberner (103°) que debutará ante Gonzalo Bueno, también este martes.

🗓️ ¿Cuándo se define el corte del Australian Open 2026?

Lo torneos publican entre 30 y 40 días antes del primer día de la competencia, incluida la qualy. Por ende, si el Grand Slam comienza el 12 de enero en su fase previa, se espera que los primeros días de enero, aparezca la nómina de los tenistas que irán directo al cuadro del Australian Open 2026.

