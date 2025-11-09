El chileno Tomás Barrios cerró una semana para el recuerdo en Perú. Ganó el título del Challenger de Lima tras derrotar en dos ajustados sets a Joao Reis da Silva y coronó un torneo donde rompió récords, resistió el cansancio y se acercó como nunca al anhelado Top 100 del ránking ATP.

El chillanejo fue protagonista del partidos más largo del circuito Challenger, superando al argentino Juan Bautista Torres en un duelo de 4 horas y 24 minutos, que ya es parte de la historia. A pesar del desgaste, mantuvo su nivel hasta la final.

🏆 Barrios conquista Lima tras una semana de esfuerzo extremo

Con un doble 7-6, Barrios venció a Joao Reis da Silva, número 211 del mundo, en poco más de dos horas de juego. Así cerró una campaña perfecta en Lima, que incluyó más de 12 horas totales en cancha. “Contento por cómo se dio la semana, con mucho trabajo y sacrificio”, dijo Barrios tras el triunfo.

“Esta ciudad me gusta mucho, acá viví una de mis mejores semanas en los Panamericanos”, agregó. El título le otorga 75 puntos ATP y lo deja cerca del grupo de los 100 mejores tenistas del mundo, una barrera que el nacional está decidido a cruzar.

🕒 Récord histórico: el duelo más largo en un Challenger

El viernes, Barrios disputó el partido más extenso en formato a tres sets en la historia del circuito Challenger. Fue una verdadera batalla: 7-6, 6-7 y 7-6 ante Juan Bautista Torres, en 4 horas y 24 minutos. Este esfuerzo extremo no pasó desapercibido para los fanáticos del tenis. La resistencia física y mental del chileno fue clave para sostener el nivel y terminar alzando el trofeo en Perú.

✈️ Próximo destino: Barrios ya piensa en Montevideo

Tras su coronación, Barrios confirmó que ya se prepara para el Challenger de Montevideo. Aunque reconoció el desgaste del torneo, viajará directamente a Uruguay. “Uno con la adrenalina lo siente menos. Creo que mañana voy a notar lo duro que fue este torneo”, explicó. De todos modos, su presencia en el siguiente certamen aún no está 100% asegurada.