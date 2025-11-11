Tomás Barrios debutó con éxito en el Challenger de Montevideo, en Uruguay, y logró su sexta victoria consecutiva, luego de conseguir el título la semana pasada en Lima, en lo que está siendo un cierre de temporada extraordinario.

Barrios venció al boliviano Juan Carlos Prado por parciales de 6-4 y 6-1 en un partido que se extendió por poco menos de una hora, por lo que el chillanejo se acerca a dos objetivos que puede lograr esta semana: entrar al Top 100 y llegar a la zona de clasificación directa al Australian Open.

Su rival en la segunda ronda será el uruguayo Franco Roncadelli, quien batió en su estreno al argentino Genaro Olivieri por 6-2 y 6-4.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Franco Roncadelli en Montevideo?

Tomás Barrios enfrentará a Franco Roncadelli el próximo miércoles 13 de noviembre en horario por definir, ya que la programación de la jornada se entrega la noche anterior en todos los torneos de tenis.

Roncadelli recibió una invitación para jugar este torneo por ser local y la aprovechó con todo en su estreno, por lo que podrá empezar a escalar en el ranking ATP.

📺 ¿Dónde ver Tomás Barrios vs Franco Roncadelli EN VIVO y GRATIS?

Para el duelo de Tomás Barrios vs Franco Roncadelli no hay transmisión televisada. La única posibilidad es el streaming que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

*Se puede ver desde celular, tablet o computador.

📈 ¿Qué necesita Tomás Barrios para acercarse al Top 100?

Si Tomás Barrios gana el Challenger de Montevideo, sumará 660 puntos, lo que lo dejaría en el lugar 96° del escalafón de la ATP. Para ser el 100 del mundo necesita sumar 78 unidades, pero la final entrega 75, por lo que si vuelve a levantar un trofeo, estará en el selecto grupo de los mejores de a ATP.

Pero, también debe ver qué harán los otros tenistas que están en medio de Barrios y la línea de los 100. Incluso Cristián Garín (104°) con dos duelos ganados, también será Top 100. Un grupo competirá en Uruguay, Ignacio Buse (109°) de Perú, el argentino Román Burruchaga (106°) y el español Carlos Taberner (103°)

Los otros que quieren terminar el 2025 en el Top 100 estarán compitiendo en Lyon, también en circuito Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Por lo que deberá estar pendiente de varios resultados.

🎾 ¿Qué resultados necesita Tomás Barrios para entrar al Australian Open?

Tomás Barrios, con el título del Challenger de Montevideo estará clasificado para el primer Grand Slam de la temporada en el 2026. Incluso alcanzando la final del torneo uruguayo podría quedar al borde de la confirmación para Australia. Pero también ayudarán las caídas tempranas de; Laslo Djere, Jan Lennard Struff, Vit Kopriva y Jannick Hanfmann, ya que ellos jugarán en Lyon, a diferencia de los que competirán en Montevideo.