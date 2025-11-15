Luego de la gran semifinal disputada entre chilenos, sólo uno pudo acceder a la final y ese será Cristian Garín, quie se medirá a peruano Ignacio Buse (110°) que viene de superar a Román Burruchaga por 6-2 y 7-5. En un duelo que tendrá a los rivales en pleno esfuerzo final por clasificar directamente al Australian Open de 2026.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs Ignacio Buse en Montevideo?

La final del Challenger de Montevideo entre Cristian Garín vs Ignacio Buse está pactada para este domingo 16 de noviembre a partir de las 17:30 horas de Chile. El juego será en la cancha central.

📺 ¿Dónde ver Cristian Garín vs Ignacio Buse EN VIVO y GRATIS?

Para ver el duelo de Cristian Garín vs Ignacio Buse no hay transmisión televisiva. Hay dos posibilidades de streaming: una de pago en Disney + y otra GRATIS de la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

*Se puede ver desde celular, tablet o computador.

🎾 ¿Qué resultados necesitan Cristian Garín y Tomás Barrios para entrar al Australian Open?

Si bien todos los años es variable, el puesto promedio en el que un tenista ingresa directo a un Grand Slam es el 98°. En ese caso, Cristian Garín ya consiguió el lugar para el cuadro principal del Australian Open. Mientras que Barrios quedará corto en su último esfuerzo y deberá planificar un par de semanas más en el circuito o esperar que corra la lista.