Cristian Garín clasificó a los cuartos de final del Challenger de Montevideo (Uruguay) y quedó a un paso de volver al Top 100 del ranking de la ATP, acercándose, además, al cuadro principal del Australian Open 2026.

Garín batió con comodidad al argentino Alex Barrena, metiéndose por segunda semana seguida en la ronda de 8 mejores de un torneo (hace 7 días lo hizo en Lima, Perú), en la que enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo (169°).

💪 ¿Cómo fue la victoria de Cristian Garín vs Alex Barrena hoy en Montevideo?

Cristian Garin (105° del mundo) derrotó a Alex Barrena (176°) por parciales de 6-2 y 6-4, en una hora y 23 minutos de juego, mostrando mucha solidez en gran parte del compromiso.

Gago no tuvo mayor oposición en la primera manga, mientras que en la segunda sufrió con algunos quiebres en contra, aunque supo enrielar el partido en el momento justo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega Cristian Garín vs Daniel Vallejo en cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Cristian Garín enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo (169°) en los cuartos de final del Challenger de Montevideo, en Uruguay, con quien ya se ha medido en dos ocasiones en este 2025, con un registro de 1-1.

Este duelo se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre no antes de las 18:00 horas, en el tercer turno de los cuartos de final.

🤔 ¿Cuántos puntos necesita Cristian Garin para volver al Top 100?

Cristian Garin se ubica en el puesto 103° del ranking en vivo, con 640 puntos. Para alcanzar el Top 100 necesita sumar 16 puntos, los que puede conseguir con solo una victoria más.

De todas maneras, hay varios tenistas que rondan el Top 100 y que siguen en competencia y se mantienen sumando puntos, quienes pueden mover los puestos cercanos.

🎾 ¿Qué resultados necesita Cristian Garín para entrar al Australian Open?

Cristian Garín depende de sí mismo para quedarse con una casilla del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, el título en el Challenger de Montevideo le dará mucho margen de puntaje y podrá timbrar su lugar en el primer Grand Slam del próximo año.

Pero también deberá estar pendiente de los otros rivales que también luchan por quedarse en el Top 100 de la ATP, unos en Uruguay y otros en Lyon, donde también se juega un Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Sus resultados también influirán en si Gago termina entre los 100 mejores.