Alejandro Tabilo (82° del mundo) y Cristian Garin (79°) dieron inicio a la temporada de los tenistas chilenos en el circuito de la ATP, tras jugar su primer partido en la qualy del torneo 250 de Hong Kong.

Ambos entraron a la cancha en la madrugada chilena de este domingo y tuvieron dispar suerte: uno de ellos ganó y se mantiene con opciones de acceder al cuadro principal y otro perdió, quedándose fuera de toda posibilidad en ese certamen.

🤩 Tabilo sacó la cara por los chilenos en el ATP de Hong Kong

Alejandro Tabilo se impuso en una batalla de casi tres horas de juego contra el francés Luca van Assche (166°). Jano se impuso por un marcado de 7-6(3), 3-6 y 6-3.

El encuentro estuvo marcado por los quiebres: siete por cada lado. Tabilo estuvo muy complicado debido a eso mismo, ya que en el arranque del segundo set sufrió una desventaja clave por un rompimiento en contra de entrada.

No obstante, el chileno reacción con un quiebre de vuelta de inmediato y sobre el final del partido pudo desnivelar.

🥺 Cristian Garín no pudo en su estreno: perdió una gran ventaja

Cristian Garín jugó ante el estadounidense Michael Mmoh (287°): Gago no pudo y cayó por 3-6, 6-3 y 7-5, en una remontada por parte del norteamericano que se concretó en dos horas y 18 minutos de juego.

Garín tuvo una ventaja de 4-1 en el último set, pero lamentablemente no pudo aprovecharla y terminó perdiendo en un aciago duelo que seguramente le servirá para sacar valiosas lecciones para el resto de la temporada.

El próximo desafío de Cristian Garín será el ATP de Auckland (Nueva Zelanda). La competencia arranca el lunes 12 de enero y se juega la semana previa al cuadro principal del Australian Open.

📲 Alejandro Tabilo vs Yi Zhou por la fase final de la qualy en Hong Kong: ¿a qué hora y dónde ver?

Alejandro Tabilo tiene un paso más para acceder al cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong: Jano debe enfrentar al chino Yi Zhou (250°), compromiso que se llevará a cabo desde las 00:00 horas de nuestro país.

Para ver este duelo no hay opciones de TV ni streaming, por lo que debes estar atento a las informaciones que te entregaremos en nuestro sitio Al Aire Libre.

❓ ¿Qué pasa si Alejandro Tabilo gana o pierde en la qualy de Hong Kong?

Si Alejandro Tabilo gana ante Yi Zhou clasificará al cuadro principal del ATP de Hong Kong.

En la mayoría de los casos si un jugador pierde en un torneo de tenis, termina su participación. No obstante, en este caso el chileno tiene una luz de esperanza en caso de que pierda.

Si Tabilo cae en la ronda final de las clasificaciones de Hong Kong sigue con la posibilidad de ir al main draw como lucky loser (perdedor afortunado): esto, porque Jano es el mejor rankeado de los jugadores que quedan en la qualy, por lo que si hay una baja de última hora en el cuadro principal, el chileno entraría de forma automática.