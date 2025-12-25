El calendario 2026 del tenis chileno empieza a tomar forma con Nicolás Jarry y Tomás Barrios como protagonistas. Ambos jugadores definieron su primer torneo del año en Oceanía, pensando en sumar ritmo antes de disputar la qualy del Australian Open, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Aunque sus caminos recientes han sido distintos, la estrategia elegida apunta a llegar mejor preparados a Melbourne, evitando improvisaciones en una gira siempre exigente.

🎾 ¿Qué torneo jugarán Jarry y Barrios para iniciar la temporada 2026?

Nicolás Jarry y Tomás Barrios debutarán en la temporada 2026 disputando el Challenger de Canberra. El certamen comenzará el lunes 5 de enero y ambos ya figuran anotados en el cuadro principal. La elección del torneo responde a una preparación progresiva: partidos oficiales, adaptación al horario y ritmo competitivo antes de enfrentar la qualy del Australian Open, donde cada detalle marca diferencias.

🇨🇱 ¿Cómo llegan Jarry y Barrios al inicio del nuevo año?

Nicolás Jarry se encuentra desarrollando su pretemporada en Chile, compartiendo entrenamientos con Cristian Garín, enfocado en llegar físicamente óptimo al arranque del calendario. Tomás Barrios, en tanto, viene compitiendo activamente en la Copa Chile de Tenis, torneo que disputa esta semana en el Club de Tenis Providencia, buscando cerrar el año con sensaciones positivas antes del viaje a Oceanía.

🌏 ¿Por qué el Challenger de Canberra es clave antes del Australian Open?

El Challenger de Canberra se juega en condiciones similares a las que encontrarán en Melbourne. La superficie, el clima y la exigencia física permiten una adaptación real antes del Grand Slam. Además, sumar victorias en esta etapa no sólo entrega confianza, sino también puntos valiosos y continuidad competitiva, algo fundamental para quienes deben superar la qualy del Australian Open.