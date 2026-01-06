Una dispar suerte fue la que tuvieron Tomás Barrios Vera (108°) y Nicolás Jarry (133°) en el arranque del Challenger de Canberra, el primer torneo que ambos tenistas chilenos juegan en esta temporada 2026 del circuito con miras al Abierto de Australia.

El primero de los dos en salir a la cancha fue Barrios Vera, quien logró superar con contundencia su partido de primera ronda en Canberra, mientras que Jarry lamentó una irregular presentación que lo dejó fuera de competencia ante un rival de menor clasificación en el ranking de la ATP.

🎾 Barrios sigue firme en Canberra y Jarry a pasar el trago amargo

En uno de los primeros turnos de esta ronda de los dieciseisavos de final Tomás Barrios se midió al local Philip Sekulic (519°), de quien se deshizo en sets corridos por 2-0, en parciales de 6-4 y 6-4 tras una hora y 27 minutos de juego.

Más tarde saltó a la cancha Nico Jarry, quien se vio las caras con el español Rafael Jodar (165°), quien supo desbaratar los planes del nieto de Jaime Fillol y quedarse con un sorpresivo triunfo.

Lamentablemente para la Torre, su derrota se consumó en parciales de 3-6 y 4-6, en tan solo una hora y 20 minutos de partido, quedando en evidencia su opaca jornada en cancha.

🥎 ¿A quién enfrentará Barrios Vera en los octavos de Canberra?

En los octavos de final de Canberra el chileno Tomás Barrios deberá verse las caras con el francés Ugo Blanchet (144°), con quien no registra enfrentamientos previos en el circuito.

El duelo entre el chillanejo y el galo debiese jugarse este mismo martes 6 de enero, no antes de las 22:00 horas de nuestro país.

📆 ¿Qué viene para Nicolás Jarry?

Luego de esta eliminación en Canberra, a falta de confirmación Jarry seguramente encarará algún otro torneo en Oceanía con miras al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.