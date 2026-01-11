Nicolás Jarry tendrá su primer partido por la qualy del Australian Open este domingo por la noche, el chileno que aparece como la tercera raqueta nacional intentará nuevamente buscar sus mejores golpes y posicionarse entre los 50 primeros del ránking de la ATP. Su estreno en el clasificacatorio oceánico lo enfrentará al francés Titouan Droguet, de 24 años y que actualmente ocupa la casilla 152.

Jarry es sembrado 21 en la qualy y tendrá que demostrar su categoría ante el francés, en un prinicipiod desde las 20:00 horas.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry vs Titouan Droguet?

Nicolás Jarry (133°) vs Titouan Droguet (152°) se enfrentarán este domingo 11 de enero por la primera ronda de la qualy del Australian Open 2026. La organización programó el duelo no antes de las 20:00 horas de Chile.

📅 Fecha: Domingo 11 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 20:00 horas de Chile

🏟 Estadio: Accord Stadium

📺 ¿Qué canal transmite Nicolás Jarry vs Titouan Droguet en vivo?

La qualy del Australian Open 2026 se podrá seguir, en exclusiva, por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney +

🎾 ¿Cómo está Nicolás Jarry en el ránking ATP?

Nicolás Jarry llegó a la qualy del Australian Open en el lugar 133, por lo que entrar al cuadro prinicipal del primer Grand Slam de la temporada le será de mucha ayuda para sumar los primeros puntos de la temporada.