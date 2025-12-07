Nicolás Jarry sorprendió a todos: el tenista chileno tomó una importante decisión que llega a cambiar el rumbo de su futuro inmediato en el tenis, justo cuando está en plena preparación de su temporada 2026.

Jarry dará un vuelco a su estrategia para el año que viene, en el que espera retomar la senda de los triunfos y acercarse a su mejor versión, cuando estuvo entre los mejores 20 tenistas del planeta en 2024.

🧐 La decisión radical de Nicolás Jarry de cara a la temporada 2026

La decisión radical de Nicolás Jarry es terminar su vínculo con el entrenador César Fábregas, español que hace varios años lo venía acompañando, primero como parte del staff de Juan Ozón (con el que terminó relación laboral a inicios de 2024), y luego como coach principal.

De hecho, Fábregas y Ozón fueron los estrategas que estuvieron con el nieto de Jaime Fillol en su regreso al circuito tras el castigo por doping en 2020, por lo que se trata del final de un largo ciclo con al menos uno de los dos españoles.

Todavía no está confirmado el nuevo coach de Nicolás Jarry, aunque seguramente el chileno ya está en búsqueda de quien lidere sus trabajos para la próxima temporada.

📅 ¿Cuándo empieza la temporada 2026 para Nicolás Jarry?

La temporada tenística del 2026 empieza (curiosamente) el 29 de diciembre de este 2025 con el ATP de Brisbane (Australia). También se disputará el ATP 250 de Hong Kong en esa semana, así como la United Cup (torneo de naciones en el que no está Chile).

Para determinar la participación de Nicolás Jarry, depende de los tenistas que se hayan registrado. Esto porque el actual ranking ATP del chileno es 123°, lo que impide que ingrese de forma directa a la mayoría de los torneos, por lo que debe apelar a las bajas o simplemente jugar las clasificaciones.

De hecho, donde Jarry tiene asegurada su participación en la qualy es en el Australian Open, primer Grand Slam del año (5 de enero). Allí Nico no pudo entrar de forma directa y si quiere llegar al cuadro principal, debe ganar tres partidos, tal como lo hizo en Wimbledon en 2025, torneo en el que terminó jugando los octavos de final.