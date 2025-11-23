Nicolás Jarry palpitó la serie de Copa Davis de Chile vs Serbia, la que se confirmó este domingo tras el sorteo de las Qualifiers que se realizó en Bologna, en la previa de la final entre Italia y España.

Jarry, en un evento como embajador Itaú, analizó las posibilidades de Chile y entregó una particular declaración sobre la posible venida de Novak Djokovic a nuestro país, con el elenco serbio.

🗣️ Jarry y su postura sobre la posible venida de Djokovic a Chile

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, Nicolás Jarry fue consultado sobre la gran posibilidad de que venga Djokovic y el impacto positivo que podría generar en la serie y en el deporte en nuestro país.

No obstante, Jarry tiene otro punto de vista y fue enfático: “Yo creo que es mejor que no venga, para que ganemos”.

📋 El análisis de Nicolás Jarry sobre el Chile vs Serbia por Copa Davis

Acerca de la mirada general de la serie Chile vs Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis 2026, Nicolás Jarry: “Cuando uno sabe el cuadro, uno solo lo puede comparar un poco con con las otras posibilidades. Nos tocó el sembrado más bajo, que ya eso es positivo”.

“Lo mejor del sorteo es que hemos jugado en Chile, vamos a tener todo todo el apoyo de los chilenos, ya se sabe la importancia de jugar en casa o jugar fuera. Ya vimos lo que pasó a principio de año, jugando en Bélgica”, añadió.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis 2026?

Chile enfrentará a Serbia en las Qualifiers de la Copa Davis2026: esta fase se llevará a cabo entre el 30 de enero y 1 de febrero de 2026 (se juega en dos días). La fecha exacta de la serie y los horarios se conocerán cuando se acerque la confrontación, al igual que la sede, aunque siempre corre con ventaja el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

