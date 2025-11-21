La vida y el deporte da revanchas, a veces de las buenas y en otras ocasiones de las malas: esto fue experimentado por el tenista belga Zizou Bergs, quien en febrero pasado tuvo un entrevero con el chileno Cristian Garín en la Copa Davis y meses después, durante este viernes, sufrió la derrota más dolorosa de su carrera en el mismo torneo.

Bergs en un exceso de ímpetu agredió a Garín en pleno partido a principios de este año, situación no intencional, pero sí imprudente que terminó gatillando la derrota de Chile en Copa Davis, lo que hasta el día de hoy se reclama en nuestro país como injusto.

😱 Zizou Bergs: de su polémica con Cristian Garin a la derrota más dolorosa de su carrera en Copa Davis

Se jugaban los cuartos de final de la Copa Davis en Bologna y Zizou Bergs buscaba igualar la serie de Bélgica ante Italia (tras la caída de Raphael Collignon frente a Matteo Berrettini) y así mantener con vida a su país forzando la definición en el dobles.

Bergs jugó un partidazo contra Flavio Cobolli y tuvo 7 Match Points para ganarlo. No obstante, Cobolli tuvo una tremenda reacción para salvar esos puntos de partidos y así quedarse con el compromiso, en un infartante tie break que terminó 17-15 en el tercer set.

Fue tal el nivel de tensión y frustración de Zizou Bergs tras el partido, que al llegar a su silla de descanso rompió en llanto, teniendo que ser consolado por sus compañeros y recibiendo el aplauso de los presentes.

🆚 Bélgica ahora es posible rival de Chile: puede haber revancha en nuestro país

Con esta caída en cuartos de final, Bélgica queda de inmediato como uno de los posibles rivales de Chile para las Qualifiers de 2026, las que tendrán su sorteo la próxima semana.

En caso de que los belgas salgan emparejados con nuestro país, la serie se llevará a cabo en suelo nacional, aunque también hay otros 15 países que pueden ser contrincantes de Chile.

