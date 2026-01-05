La temporada 2026 arranca oficialmente para el tenis chileno con doble presencia en Oceanía. Dos de las principales cartas nacionales tendrán su primer desafío en el Challenger de Canberra, torneo que sirve como antesala al Abierto de Australia.

Nicolás Jarry y Tomás Barrios abren el fuego en la misma jornada, en horarios que, para Chile, cruzan entre el cierre del lunes y la madrugada del martes. El debut será una primera medida para ambos, luego de semanas de pretemporada enfocada en recuperar posiciones en el ranking ATP.

🎾 Tomás Barrios abre la jornada ante local australiano

El primer chileno en salir a la cancha será Tomás Barrios (108° del mundo). El chillanejo enfrentará al jugador local Phillip Sekulic (519° ATP), en el segundo turno del Court 5, lo que lo llevará a jugar cerca de las 22:00 horas de este lunes (horario de Chile).

Barrios llega con ritmo tras una sólida segunda mitad de 2025 y buscará reafirmar su lugar en el Top 100, objetivo clave si quiere asegurar su ingreso directo a los cuadros principales de los Grand Slams durante el año. La cancha rápida de Canberra y el rival australiano, que jugará con público a favor, serán un buen test para evaluar su nivel competitivo desde el arranque de temporada.

🕛 Nicolás Jarry vuelve con ilusión y ranking por recuperar

Luego del duelo de Barrios, será el turno de Nicolás Jarry (133° ATP), quien enfrentará al español Rafael Jodar (165°), también en la misma pista. El partido se jugará cerca de la medianoche de este lunes, ya en el inicio del martes 9 de enero.

Jarry apunta a retomar el protagonismo que lo tuvo entre los mejores 30 del mundo hace un par de temporadas. Tras un 2025 con altibajos, el tenista capitalino busca recuperar terreno desde los torneos menores, con la mira puesta en sumar confianza y puntos que lo acerquen a los cuadros principales de los ATP 250.

Será su primer partido oficial desde noviembre, y una buena actuación en Australia podría marcar el tono de su regreso.

Canberra Challenger 125 – Qualifiers placed pic.twitter.com/YkoZ8FnOH3 — Challenger Draws (@ChallengerDraws) January 5, 2026

🗓️ Qué viene después para los chilenos en Australia

El Challenger de Canberra es apenas la antesala. Ambos jugadores tienen como gran objetivo el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que comenzará el 14 de enero.

Si avanzan en Canberra, podrán llegar con ritmo al cuadro clasificatorio.

De lo contrario, el torneo servirá como base para corregir rumbo.

La idea del cuerpo técnico de ambos tenistas es arrancar 2026 con confianza y regularidad. Por ahora, el foco está en Canberra… y el desafío comienza esta misma noche.