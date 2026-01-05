El 2026 comenzó con pie derecho para Jano. Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) completó este lunes la fase clasificatoria del ATP 250 de Hong Kong tras vencer en una remontada épica al local Yi Zhou (248°) por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3. El chileno necesitó una hora y 56 minutos para sellar su pase al cuadro principal del torneo asiático, donde ya tiene rival confirmado.

​La victoria no fue sencilla. Zhou tomó la delantera con un quiebre en el quinto juego del primer set, aprovechando el apoyo del público local para imponerse 6-4. Sin embargo, Tabilo mostró experiencia y temple para igualar la cuenta en el segundo parcial con un quiebre clave en el décimo juego. En el set decisivo, el chileno dominó con autoridad tras quebrar en el sexto game y cerró 6-3.

📊Estadística del partido de Alejandro Tabilo y Yi Zhou

Tabilo demostró solidez en momentos clave. El chileno conectó dos aces y cometió dos dobles faltas, registrando un 69% de primeros servicios. Sobre ese primer saque ganó 76% de los puntos, mientras que en su segundo saque se impuso en 58% de las oportunidades.

​En total, el tenista nacional sumó 84 puntos ganados frente a 80 de Zhou. La diferencia se hizo en los quiebres: Tabilo aprovechó dos de sus tres oportunidades, mientras que el chino solo concretó una de dos.

​🇨🇱 ¿Qué pasó con Cristian Garin?

La suerte fue dispar para el tenis chileno en Hong Kong. Mientras Tabilo celebraba, Cristian Garin (79°) cayó eliminado en primera ronda de la qualy ante el estadounidense Michael Mmoh (287°) por 3-6, 6-3 y 7-5.

​La derrota fue especialmente dolorosa porque Gago tuvo ventaja de 4-1 en el tercer set y no pudo cerrar. El ariqueño desperdició la oportunidad de imponer su jerarquía como primer cabeza de serie de las clasificaciones y se despidió tras sufrir tres quiebres en contra. Ahora deberá enfocarse en el ATP 250 de Auckland.

​⚔️ ¿Quién será el próximo rival de Tabilo?

Tabilo enfrentará justamente a Michael Mmoh, el verdugo de Garin. El partido está programado para la madrugada del martes 6 de enero a las 04:30 horas de Chile en el segundo turno de la cancha 2.

​Los antecedentes favorecen al chileno: en 2021, Tabilo venció a Mmoh en las clasificaciones de Indian Wells por 6-3 y 6-4, único enfrentamiento previo entre ambos. Si Jano avanza, se mediría en segunda ronda con el ruso Karen Khachanov, cuarto cabeza de serie del torneo.

🎾 ¿Cómo quedó Tabilo en el ranking ATP?

Tras su triunfo en la qualy, Tabilo subió momentáneamente al puesto 79° del ranking live. El chileno busca consolidar este ascenso con una buena actuación en el cuadro principal, que incluye nombres como Botic van de Zandschulp (75°) y Marcos Giron (64°).