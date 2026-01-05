El capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, dio a conocer este lunes la nómina oficial de jugadores que buscarán el triunfo ante Serbia en la próxima serie válida por las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

La llave se disputará el 6 y 7 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional, instancia para la cual se confirmó la presencia de todas las figuras nacionales.

📋 El equipo de Massú para enfrentar a Serbia por Copa Davis

Tras semanas de análisis, el cuerpo técnico liderado por el viñamarino logró asegurar lo mejor disponible en el ranking ATP. Massú apuesta por la jerarquía y el compromiso para esta llave crucial, conformando una escuadra que no se guardó nada. Los elegidos para defender la camiseta nacional son: Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto.

Esta nómina representa un escenario ideal para el cuerpo técnico, marcado por el retorno de Nicolás Jarry —ausente ante Luxemburgo por el nacimiento de su hija— y la ratificación de Alejandro Tabilo, quien dejó atrás la polémica por una exhibición en México para sumarse al equipo. Con el plantel completo, Massú dispone de un abanico táctico envidiable: cinco singlistas de gran nivel junto a Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto, y la garantía de competitividad en el dobles gracias a la dupla de Barrios y Tabilo, quienes son los favoritos del entrenador.

📅 Programación y formato de la serie ante Serbia por Copa Davis

El duelo ante los europeos se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2026 en el Court Central “Anita Lizana” del Parque Estadio Nacional.

De acuerdo al formato tradicional de la Copa Davis, la acción comenzará el viernes 6 con los dos primeros partidos de individuales, donde se enfrentan los número uno contra los número dos de cada país. La serie continuará el sábado 7, jornada que arrancará con el decisivo partido de dobles, seguido de los dos últimos singles en caso de ser necesarios para definir al ganador.

🏆 Lo que se juega Chile en esta serie de Copa Davis

De ganar la llave ante los europeos, la escuadra nacional avanzará a la segunda ronda clasificatoria que se disputará en septiembre. En caso de una derrota, Chile deberá jugar en esa misma fecha, pero para defender la categoría ante un rival del Grupo Mundial I.