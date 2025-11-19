Una de las polémicas que ha afectado en los últimos días al tenis chileno es la incertidumbre sobre la participación de Alejandro Tabilo en la próxima serie de Copa Davis en la que participará Chile, la que tiene rival por definir.

Tabilo fue anunciado como participante de un torneo de exhibición de la UTS en la misma fecha en que se juega la Davis, lo que le valió incluso críticas del presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Sergio Elías, aunque el propio tenista después aseguró que su prioridad es estar con el equipo de Nicolás Massú.

😱 El respaldo a Tabilo en medio de su polémica por la Copa Davis

Sobre este tema se refirió Benjamín Benzaquén, en diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, quien aseguró: “Alejandro tiene todo el derecho del mundo a decir que sí y a decir que no. No está obligado. No le debe nada a nadie. Yo creo que en el momento que le debió algo al IND o a la Federación de Ténis, porque le dieron plata, que estamos hablando hace seis, siete años atrás, me imagino que ya la devolvió con presentaciones y con eventos. Ya ha devuelto con su esfuerzo lo que se le dio para ayudarlo en su momento”.

“La gente mezcla patria con el deporte. La Copa Davis es un evento anual, pero al que te invitan a jugarla… Es como ir a un casamiento, te invitan y puedes decir que no, porque tienes un evento, cumpleaños de tu abuelita, por lo que sea. De hecho, Alcaraz no juega por España y Sinner no juega por Italia y ¿tú crees que la gente se espantó?”, añadió.

“La Copa (Davis) es muy exigente, es muy estresante, sobre todo cuando juegas de local, la gente quiere que ganes, en la calle te piden que ganes, en el supermercado, los medios. Eso pasa no solo acá, en todos lados. Al jugador le estresa”, continuó.

Finalmente, volvió al inicio de su argumento: “Yo entiendo el enojo de Sergio (Elías, presidente de Fetech), tengo un buen contacto con él, cuando voy a Federación charlamos. Pero hay cosas que desconozco, no sabemos si realmente si le pasaron dinero recientemente. A mí me parece que el aporte para arrancar se lo deben haber dado hace unos cuantos años atrás. Ya hizo su carrera, y me parece que jugando muchas veces la Copa Davis, le devolvió lo que lo que le dieron”.

📅 ¿Cuándo juega Chile en la Copa Davis?

Chile jugará contra un rival por definir en las Qualifiers de la Copa Davis (lo que antes se conocía como el Grupo Mundial), luego de ganar sus dos llaves en el Grupo Mundial I este año.

Esta serie se llevará a cabo entre el 30 de enero y 1 de febrero de 2026 (se juega en dos días). La fecha exacta de la serie y los horarios se conocerán cuando el rival esté definido y cuando se acerque la instancia en el próximo año.