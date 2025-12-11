Alejandro Tabilo había generado una gran polémica hace algunas semanas al poner en duda su presencia en la Copa Davis, debido a la posibilidad de jugar una exhibición UTS, situación que le valió críticas de los hinchas y del presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías.

No obstante, Tabilo echó pie atrás y finalmente jugará la serie ante Serbia, la que está programada para febrero del próximo año 2026.

🗣️🎾 El anuncio de Tabilo de que SÍ jugará para Copa Davis

En diálogo con En Cancha, Alejandro Tabilo señaló: “Fue un mal entendido, cosas que voy aprendiendo, fue un poco mala mía… Hablé con Nico y estamos muy motivados. Va a ser una serie muy dura contra Serbia, y a ver si es que viene Djokovic. Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para nosotros prefiero que no”.

“Va a ser una linda serie, venimos muy bien en casa, así que ojalá usar esa localía a favor. Así que esperar que llegue mucha gente a apoyar, llegue o no llegue Djokovic, y salir con todo y tratar de darle la serie a Chile. Sería lindo jugar contra él en Chile, con todo el público. Sería increíble”, añadió.

📊 El correcto registro de Alejandro Tabilo contra Novak Djokovic y el resto de los jugadores de Serbia

Alejandro Tabilo, quien es el número 2 de Chile, tiene un gran registro contra jugadores serbios, siendo lo más icónico su récord positivo contra Novak Djokovic, a quien le ha ganado dos veces (en Roma 2024 y Montecarlo 2025), cayendo solo una vez (Atenas 2025).

En caso de que no venga Djokovic, el número uno de Serbia será Miomir Kecmanovic, con quien tiene un récord de 1-1: victoria en el Chile Open 2022 y derrota en Wimbledon en el mismo año.

Con Hamad Medjedovic (3° de Serbia) no tiene duelos hasta el momento, contra Laslo Djere también va 1-1 (victoria en Wimbledon 2022 y derrota en Buenos Aires 2025), mientras que frente a Laslo Djere repite el 1-1 (caída en Buenos Aires 2024 y triunfo en Indian Wells 2025).

En resumen, le ha ganado a todos menos a Medjedovic y con ninguno tiene récord negativo. De todas maneras, su gran registro es contra Novak Djokovic, aunque la presencia del GOAT es poco probable.

📅 ¿Cuándo se juega la serie Chile vs Serbia por Copa Davis?

Las Qualifiers de la Copa Davis 2025 tienen fecha entre el 31 de enero y el 2 de febrero. Chile debe elegir dos días entre viernes y domingo para jugar la serie, por lo que la fecha está por confirmar.

El escenario será el Parque Estadio Nacional y en Chile ya están confirmados Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry (quien dijo en Al Aire Libre que siempre va a estar disponible, aunque esté enfermo), aunque resulta casi obvio que también estarán Cristian Garín y Tomás Barrios, quienes fueron los bastiones del equipo nacional en 2025.