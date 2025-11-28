En medio de un 2025 convulsionado en lo personal y profesional, Alejandro Tabilo vuelve a dar señales de su temple: eligió cambiar de base para su pretemporada. El destino no fue casualidad: Quilpué, en la Región de Valparaíso, será su centro de operaciones en diciembre y enero.

Esta determinación llega luego de haber optado por no jugar la reciente serie de Copa Davis ante Luxemburgo, decisión que generó múltiples interpretaciones. Ahora, su silencio mediático contrasta con un movimiento claro: preparar en la tranquilidad de la quinta costa su asalto a la temporada ATP 2026.

🌤️ Quilpué como elección clave para el físico de Tabilo

La elección de Tabilo y Quilpué es porque ofrece una combinación ideal para un atleta en plena carga de trabajo: clima templado, baja humedad y estabilidad meteorológica. Con máximas en torno a los 24 °C y casi nulas precipitaciones en enero-febrero, el entorno permite sesiones extensas sin interrupciones.

A diferencia de Santiago, con su calor extremo y creciente contaminación en verano, la ciudad de la Región de Valparaíso garantiza un aire más limpio y menos riesgos de sobrecarga térmica. No es coincidencia: es parte de un plan estratégico con proyección internacional.

🚀 Pretemporada de Tabilo con vista al Australian Open 2026

La elección de entrenar en Quilpué responde también a una lógica de adaptación progresiva: preparar el cuerpo en condiciones secas y templadas para luego saltar al calor húmedo de Brisbane o Melbourne. En Oceanía lo espera un calendario exigente, con temperaturas cercanas a los 30 °C y alta humedad. Partir desde Quilpué permite construir una base sólida en resistencia y técnica antes del shock climático.

🧠 Silencio, planificación y concentración total de Tabilo lejos de Santiago

Lejos de polémicas o distracciones capitalinas, Tabilo prioriza una rutina enfocada. La distancia de Santiago no sólo es física: también busca aislarse del ruido mediático y emocional que ha rodeado su 2025. En este entorno, cada sesión de entrenamiento se convierte en una inversión táctica. No hay espacio para improvisaciones: todo apunta a llegar al Australian Open 2026 con el cuerpo y la mente en equilibrio.

📅 Lo que viene para Jano: gira en Oceanía y Top 20 en la mira

El 2026 parte con grandes objetivos: consolidarse en el Top 20 ATP y hacer una campaña destacada en Grand Slams. Con el tenis chileno en alza y un circuito cada vez más competitivo, Tabilo apunta a dar el salto definitivo. Y como toda gran jugada, su primera movida no será en cancha, sino en la elección del lugar correcto para comenzar.