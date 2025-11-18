Una importante noticia dio a conocer la ATP en los últimos días, ya que un nuevo Masters 1000 llega a revolucionar el tenis mundial, torneo que fue adjudicado por los petrodólares de Arabia Saudita.

El certamen llega a convertirse en una seria amenaza para la gira de Sudamérica y, particularmente, para el Chile Open, único torneo de categoría ATP, dado que el torneo árabe será programado para febrero en el calendario de la ATP (desde 2028), justo cuando se disputa la gira sudamericana de tenis, con torneos en Argentina, Brasil y Chile.

😱 Arabia Saudita amenaza con alterar el destino del Chile Open

Esto puede generar un tremendo problema, ya que será mucho más difícil para nuestro país y los vecinos conseguir jugadores de primer nivel. Junto con esto, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, anunció que para el 2028 no solo busca añadir el gran torneo de Arabia Saudita, sino que bajar el total de competiciones del año a 32, disminuyendo a solo 10 los torneos 250 (actualmente son 30).

Con todos estos antecedentes, resulta sugerente pensar que el Chile Open puede correr riesgo de desaparecer para esa fecha, aunque para Benjamín Benzaquén, periodista experto y con gran trayectoria en tenis y también director del Challenger de Santiago, no hay que adelantarse en las suposiciones.

Benzaquén nos dijo en conversación con Al Aire Libre: “Sería muy aventurado de mi parte adelantar esto (el final del Chile Open). Faltan tres años, esto se tiene que resolver el año que viene para que haya dos años de preparación. A nosotros no nos dan tampoco tanta información. Y cuando preguntamos como directores de challenger, nos dicen: ‘ya les vamos a informar, como diciendo que es un secreto bajo siete llaves”.

De todas maneras, señaló que esta situación va a perjudicar al tenis chileno: “Se puede ver afectado el tenis sudamericano. Ahora, hay una chance de que se juegue cemento en Sudamérica. Esa es una posibilidad, porque viene (la temporada) de Australia y después viene el cemento de Norteamérica. A lo mejor van a mover las fechas y cambiar los (torneos) de arcilla para más adelante. Antes la temporada de Sudamérica era en octubre y noviembre, hace muchos años atrás”.

Finalmente, sostuvo que: “Sudamérica tiene que hacer una gran campaña para mostrar que sus torneos han sido buenos, y que lo son, que han sabido promover jugadores. (Joao) Fonseca ganó en Buenos Aires y hoy es 18 del mundo… Habrá que pedirle a los jugadores que fueron estrellas, como Guga (Gustavo) Kuerten o Juan Martín del Potro, que fueron campeones de Grand Slam, que hagan una una especie de comisión de jugadores interesados en que los torneos de arcilla no pierdan, porque también son semilleros de los tenistas sudamericanos”.

📅 ¿Cuándo se disputa el Chile Open?

El Chile Open 2026 se llevará a cabo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, torneo para el que ya está confirmada una estrella mundial: el italiano Matteo Berrettini.

Este torneo tiene como vigente campeón al serbio Laslo Djere y ha visto como dos chilenos han levantado la copa desde su regreso en 2019: Cristian Garín y Nicolás Jarry.