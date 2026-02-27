Alejandro Tabilo (42º ranking de la ATP) será uno de los grandes protagonistas de los cuartos de final del Chile Open 2026. El tenista chileno enfrentará al argentino Sebastián Báez (52º), verdugo de Cristian Garin, en busca de inscribirse entre los cuatro mejores del certamen nacional.

El número uno de Chile viene de vencer al también trasandino Thiago Tirante en un partido que se le complicó más de la cuenta, pero que se logró llevar por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3. Por su parte, Báez viene de derrotar a Garin en un apretado encuentro que se inclinó a su favor por parciales de 7-6(2), 1-6 y 7-5.

El ganador de este partido sacará pasajes a las semifinales, donde enfrentarán al vencedor del duelo de italianos entre Luciano Darderi (21°) y Andrea Pellegrino (137°).

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez por el Chile Open 2026?

El partido de Alejandro Tabilo y Sebastián Báez se podrá ver en vivo en televisión por TNT Sports Premium y la señal de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez en el Chile Open 2026?

Alejandro Tabilo y Sebastián Báez se enfrentan este viernes 27 de febrero no antes de las 20:00 horas por los cuartos de final del Chile Open 2026 en el court central Jaime Fillol del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo.

Fecha: Viernes 27 de febrero

Hora: No antes de las 20:00 horas.

Estadio: Cancha central Jaime Fillol – San Carlos de Apoquindo

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Sebastián Báez en el Chile Open 2026?

Si Alejandro Tabilo vence a Sebastián Báez accederá a las semifinales del Chile Open 2026 y seguirá en carrera en su objetivo de conquistar por primera vez este torneo. En la llave de los cuatro mejores, se enfrentaría al vencedor del cruce de italianos entre Luciano Darderi (21°) y Andrea Pellegrino (137°).

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del Chile Open 2026 y lo que ocurra con Alejandro Tabilo.