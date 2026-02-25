Alejandro Tabilo enfrenta los octavos de final del Chile Open 2026 y lo hace contra el argentino Thiago Tirante, duelo que cerrará la cuarta jornada del cuadro principal del torneo. Jano busca romper el maleficio y conquistar este año el ATP de Santiago.

La primera raqueta nacional debutó con un sólido triunfo contra el también nacional Tomás Barrios, lo que suma a su excelente nivel en el torneo de Río de Janeiro la semana pasada, en el que terminó como subcampeón.

Con esto Tabilo se acerca al Top 30, uno de sus objeticos para este 2026, según señaló en algunas entrevistas. Si lo consigue en estas semanas, se le puede abrir al apetito con volver a meterse entre los 20 mejores y su máxima aspiración: llegar al Top Ten.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante por el Chile Open 2026?

El partido de Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se podrá ver en vivo en TV por TNT Sports Premium y la señal de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante en el Chile Open 2026?

Alejandro Tabilo y Thiago Tirante chocan este jueves 26 de febrero no antes de las 20:00 horas por los octavos de final del Chile Open 2026 en el court central Jaime Fillol del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo.

Fecha: Jueves 26 de febrero

Hora: 18:30 horas

Estadio: Cancha central Jaime Fillol – San Carlos de Apoquindo

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Thiago Tirante en el Chile Open 2026?

Si Alejandro Tabilo supera a Thiago Tirante en los octavos de final del Chile Open 2026 clasificará a los cuartos de final del torneo, instancia a la que ha llegado en dos ocasiones: en 2022 y 2024.

Además, el jugador que ahora tiene una alianza de indumentaria con Ellesse, llegaría a 1.138 puntos en el escalafón de la ATP, subiendo hasta el puesto 40 en el live ranking. Si sale campeón llegará como máximo al puesto 34 y sumará confianza de cara a la gira norteamericana de Indian Wells y Miami.