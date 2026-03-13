El Chile Open, uno de los eventos deportivos más importantes del tenis en Sudamérica, entró en el centro del debate tras conocerse versiones sobre posibles cambios en el calendario del ATP Tour hacia 2028.

Las informaciones, que surgieron en medios internacionales, apuntan a una fuerte irrupción de Arabia Saudita en el circuito ATP, lo que podría implicar movimientos relevantes en el calendario de torneos.

Ante ese escenario, la organización del torneo que se disputa en Santiago decidió entregar una señal clara sobre el futuro del evento.

Chile Open y calendario ATP 2028: la respuesta del torneo chileno

La organización del Bci Seguros Chile Open, torneo categoría ATP 250, emitió una declaración oficial donde abordó los rumores sobre eventuales cambios en la estructura del circuito a partir de 2028.

El comunicado señala que el torneo chileno sigue atento al proceso que lidera el ATP Tour, pero transmitió tranquilidad respecto a su posición dentro del calendario.

Desde la organización explicaron que cuentan con las herramientas necesarias para adaptarse a eventuales modificaciones. “Contamos con total capacidad de adaptación ante cualquier ajuste que el circuito requiera, siempre de forma planificada y alineada con los estándares internacionales”, según figura el comunicado en Radio Adn.

Arabia Saudita y la posible compra de licencias en el circuito ATP

Las versiones que encendieron las alarmas surgieron a partir de información publicada por The Athletic, donde se menciona que Arabia Saudita estaría evaluando adquirir licencias de algunos torneos para abrir espacio en el calendario.

Entre los eventos que podrían verse involucrados aparecen los torneos de Buenos Aires y Acapulco, lo que inevitablemente genera impacto en la gira sudamericana del circuito.

Sin embargo, desde el Chile Open explicaron que la eventual compra de licencias no significa necesariamente la desaparición de torneos. Según se ha comentado, los eventos podrían mantenerse en el calendario, aunque en fechas diferentes o mediante acuerdos con los organizadores.

EL CAMPEÓN 🏆 pic.twitter.com/SBjpsKXVdI — Bci Seguros ChileOpen (@chile_open) March 2, 2026

La postura del Chile Open sobre el futuro del torneo

La organización del campeonato que se disputa en Santiago aseguró que el trabajo en torno al torneo continúa con total normalidad mientras se esperan definiciones oficiales del ATP Tour. En la declaración también destacaron el crecimiento que ha tenido el evento en los últimos años, tanto en asistencia como en nivel de producción y calidad deportiva.

“El torneo ha mostrado un crecimiento sostenido en asistencia, producción y nivel competitivo, lo que respalda plenamente su desarrollo”, señalaron desde la organización.

Finalmente, recalcaron su compromiso de seguir fortaleciendo el Chile Open como uno de los eventos deportivos más relevantes del país y como una plataforma para proyectar el tenis chileno en el circuito internacional.