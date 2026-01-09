Cristian Garín saltará a la pista dura del Complejo ASB Tennis Centre, en su primer partido por la qualy del ATP 250 de Auckland, tendrá un rival de un ránking cercano al suyo, por lo que el escenario de Gago en la clasificación no es tan prometedor como el de Alejandro Tabilo que también comenzó su ruta al Australian Open 2026.

El chileno que es 4° sembrado de la qualy se medirá ante un rival estadounidense.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garín vs Eliot Spizzirri?

Cristian Garín (78°) vs Isaac Eliot Spizzirri (89°) se enfrentarán este viernes 9 de enero por la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Auckland. La organización programó el duelo no antes de las 20:15 horas de Chile.

📅 Fecha: Viernes 9 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 20:15 horas de Chile

🏟 Estadio: Complejo ASB Tennis Centre, Cancha 1

📺 ¿Qué canal transmite Cristian Garín vs Eliot Spizzirr en vivo?

Para este duelo no habrá transmisión televisiva, solo de streaming, la que estará a cargo de Disney +. También está la alternativa de pago que ofrece la ATP mediante Tennis TV.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney + y Tennis TV.

🎾 ¿Cómo está Cristian Garín en el ránking ATP?

Cristián Garín es la raqueta N°1 de Chile y por ahora está en la ubicación 78 del ránking, pero en el escalafón en vivo está en la posición 79, mientras se desarrollan los torneos previos al Australian Open 2026.