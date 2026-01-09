Alejandro Tabilo tendrá otro paso más de cara al Australian Open 2026, la siguiente estación del chileno es el ASB Classic de Auckland, torneo ATP 250 y que tendrá a los chilenos batallando desde la clasificación. Al menos, para Jano Tabilo su estreno tendrá un rival de 25 años, que no ha confirmado su opción como tenista profesional y que sólo ha disputado 3 partidos en cuadros de torneos. Los perdió todos.

El zurdo es el sexto sembrado de la qualy y deberá superar a un rival local.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Isaac Becroft?

Alejandro Tabilo (81°) vs Isaac Becroft (1019°) se enfrentarán este viernes 9 de enero por la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Auckland. La organización programó el duelo no antes de las 19:00 horas de Chile.

📅 Fecha: Viernes 9 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 19:00 horas de Chile

horas de Chile 🏟 Estadio: Complejo ASB Tennis Centre, Grandstand

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Isaac Becroft en vivo?

Para este duelo no habrá transmisión televisiva, solo de streaming, la que estará a cargo de Disney +. También está la alternativa de pago que ofrece la ATP mediante Tennis TV.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney + y Tennis TV.

🎾 ¿Cómo está Alejandro Tabilo en el ránking ATP?

Luego de su participación en el ATP 250 de Hong Kong, Alejandro Tabilo quedó en el puesto 80 del ránking de la ATP a sólo un escalón y a cuatro puntos de Cristián Garín que también tendrá su estreno este viernes.