El chileno Alejandro Tabilo, 81° del ranking mundial, tuvo un duro traspié en su debut en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong, instancia a la que había logrado meterse luego de hacer una muy buena qualy del torneo asiático, lo que no pudo sostener en la primera ronda.

Tabilo tenía en el papel un escenario favorable para estrenarse en los dieciseisavos de final del certamen, pero en poco más de una hora no pudo encontrarle la vuelta al partido y terminó sufriendo una derrota que lo dejó fuera de carrera de manera prematura.

🙃 Tabilo no pudo encontrarle la vuelta a su partido ante Michael Mmoh

El rival de Alejandro Tabilo en esta primera ronda de Hong Kong fue el estadounidense Michael Mmoh (285°), quien sacó provecho de la poca concentración de la raqueta nacional para adjudicarse la victoria en sets corridos.

La derrota del chileno se dio por parciales de 5-7 y 4-6 en una hora y 53 minutos de partido, jornada amarga que quedó en evidencia con la poca cantidad de aces (6) o tiros ganadores (14) que tuvo Jano durante el partido, a diferencia de Mmoh que demostró mayor solidez en cada juego.

🎾 ¿Qué viene para Tabilo tras ser eliminado en Hong Kong?

Luego de sufrir esta temprana eliminación en el ATP de Hong Kong, Tabilo ya tiene confirmado su siguiente paso en el circuito en este arranque de la temporada.

El próximo torneo a disputar para el chileno será la qualy del ATP de Auckland, torneo en el que el 2025 solo alcanzó los octavos de final.

📅 ¿Cuándo jugará Tabilo en Auckland?

El ATP de Auckland se disputa entre los próximos 12 a 17 de enero, por lo que el fin de semana anterior a dicha fecha Tabilo estará jugando la qualy de la competición oceánica.