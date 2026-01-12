Alejandro Tabilo saldrá esta tarde a defender el honor del tenis chileno cuando salga a la primera ronda del ATP 250 de Auckland tras saltar la qualy gracias al escritorio. La baja de un par de jugadores de última hora, especialmente el Wild Card para Stan Wawrinka quien se ausentó del torneo, le dio la chance al zurdo de obviar la clasificación y entrar de manera directa al cuadro principal.

Pero no todo es bueno para Tabilo, ya que deberá enfrentarse a un jugador con mejor ránking que el del chileno y que el año pasado se mostró sólido, especialmente al cierre de la temporada de la ATP.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Camilo Ugo Carabelli?

Alejandro Tabilo (81°) vs Camilo Ugo Carabelli (47°) se enfrentarán este lunes 12 de enero por la primera ronda del ATP 250 de Auckland. La organización programó el duelo no antes de las 19:30 horas de Chile.

📅 Fecha: Lunes 12 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 19:30 horas de Chile

🏟 Estadio: Cancha Central

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Camilo Ugo Carabelli en vivo?

El ATP 250 de Auckland se podrá seguir, en exclusiva, por la pantalla de Disney+ Plan Premium. Además de Tennis TV.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney + y Tennis TV

🎾 ¿Cómo está Alejandro Tabilo en el ránking ATP?

Alejandro Tabilo busca posicionarse nuevamente como la raqueta número 1 de Chile, pensando en la serie de Copa Davis de Chile frente a Serbia. Por ahora está en el puesto 81, lo que una serie de victorias lo ayudará a subir en el ránking de la ATP.