Alejandro Tabilo (79° en el ranking de la ATP) tuvo una decepcionante actuación en el Australian Open 2026: el chileno cayó en la primera ronda del torneo ante el francés Quentin Halys (83°) y estuvo lejos de su mejor versión, cometiendo muchos errores y sin conectar demasiados tiros ganadores.

Con esto, el nacional sigue en un momento de mucha irregularidad en su tenis, esto a pocas semanas de la Copa Davis, cuando Chile enfrente a Serbia en la primera ronda de las Qualifiers, el 6 y 7 de febrero en el Parque Estadio Nacional.

🥺 La durísima derrota de Alejandro Tabilo en el Australian Open

Alejandro Tabilo entró totalmente “dormido” al compromiso y Quentin Halys todo lo contrario. El francés aprovechó sus opciones y se quedó rápidamente con los dos primeros sets, con varios quiebres a su favor.

Tabilo reaccionó en el tercero, pero aún así no pudo, ya que la historia se extendió a un tie break en el que el europeo fue implacable, cediéndole apenas dos puntos a nuestro jugador.

El resultado final fue de 6-2, 6-2 y 7-6(2) en sets corridos, en aproximadamente dos horas de juego, en un partido que fue inapelable en contra del chileno.

➡️ ¿Qué viene para Alejandro Tabilo después del Australian Open 2026?

Alejandro Tabilo debe venirse rápidamente a Chile, ya que desde la próxima semana (27 de enero) disputará el Challenger de Concepción, competencia en la que es el primer sembrado, aunque habrá que determinar si el torneo tiene alguna modificación en su programación por la tragedia producida por los incendios en la Región del Bío Bío.

Tras esto, los próximos 6 y 7 de febrero Tabilo representará a Chile en la Copa Davis, en la serie contra Serbia en el Parque Estadio Nacional. Se espera que para esa confrontación Jano sea uno de los dos singlistas principales, por lo que debe trabajar mucho para mejorar su nivel en las semanas que quedan.

