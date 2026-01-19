La temprana eliminación de la primera raqueta nacional en el Abierto de Australia tuvo un factor extra-deportivo que recién sale a la luz. Mientras Alejandro Tabilo luchaba en la cancha de Melbourne, muchos notaron una ausencia clave en su box técnico que terminó confirmando el peor escenario.

El quiebre se produjo de manera silenciosa justo antes del inicio del torneo, poniendo fin a un exitoso ciclo de trabajo de más de un año. Una decisión inesperada que dejó al “Jano” sin su estratega principal en el momento más exigente de la temporada y que explica, en parte, la soledad que se vio en las tribunas durante su debut.

👋 ¿Qué entrenador renunció al staff de Tabilo antes del debut?

La gran ausencia que marcó la jornada fue la de Horacio Matta. Según confirmaron fuentes de ADN Deportes, el experimentado coach ya no forma parte del staff del número 1 de Chile, una situación que se concretó tras la participación del tenista en el ATP 250 de Hong Kong, justo antes de viajar a Melbourne.

Esta ruptura pone fin a un vínculo laboral que se extendió por poco más de un año y medio, periodo en el cual el zurdo nacido en Canadá logró su mejor ranking y consolidación en el circuito. Matta, por su parte, ya abandonó la gira y regresó a Estados Unidos para retomar labores en su academia de tenis.

🤝 ¿En qué términos se dio la salida y quién lo reemplazará?

A pesar de lo abrupto que pueda parecer un quiebre antes de un Grand Slam, la información apunta a que la separación se produjo en buenos términos entre ambas partes. Sin embargo, el vacío técnico es una realidad que preocupa.

Hasta el momento, Alejandro Tabilo no se ha referido públicamente al tema ni ha dado luces sobre quién tomará las riendas de su carrera para el resto de la temporada 2026. La incertidumbre sobre quién se sentará en su box es total, ya que la temporada recién comienza y el calendario no da respiro.

TABILO SIN COACH 💣



Según Radio ADN, Horacio Matta ya no es más el entrenador de Alejandro Tabilo. La ruptura de la dupla se dio luego del ATP 250 de Hong Kong 🎾



“La separación de ambos se produjo en buenos términos y Matta ya se encuentra de regreso en Estados Unidos, donde… pic.twitter.com/7YmAzuh4y7 — Séptimo Game (@Septimo_Game) January 19, 2026

🗓️ ¿Cuál es el próximo desafío de Tabilo tras Australia?

Con la eliminación consumada ante Quentin Halys y sin entrenador confirmado, el “Jano” debe dar vuelta la página rápidamente. Su agenda marca un retorno inmediato a Sudamérica, ya que la próxima semana está programado para disputar el Challenger de Concepción en suelo nacional.

Será en la arcilla penquista donde Tabilo buscará recuperar la confianza y, tal vez, presentar a la nueva figura que lo acompañará en el banquillo para defender su estatus de líder del tenis chileno.

De esta forma, la incertidumbre se instala momentáneamente en la carrera del número uno nacional. Mientras la búsqueda de un nuevo estratega comienza tras bambalinas, Tabilo deberá apoyarse en el público chileno para sacudirse el mal trago de Melbourne y demostrar, ahora en arcilla, que tiene la jerarquía necesaria para seguir creciendo en el circuito y rearmar su proyecto deportivo para el resto del 2026.